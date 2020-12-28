Таможня не даёт добро: «Нова пошта» предупреждает о задержках доставки международных посылок





Компания «Нова пошта» прогнозирует возникновение задержек в доставке посылок, отправленных украинским клиентам из зарубежных интернет-магазинов. Причиной тому стали действия Государственной таможенной службы.

Отмечается, что с 18 декабря на Центральной сортировочной станции (ЦСС) компании «Нова пошта Глобал» проводится проверка представителями уполномоченных подразделений Государственной таможенной службы. При этом сотрудники таможни проверяют все отправления на соответствие заявленной стоимости. Таким образом, теперь каждая посылка украинских заказчиков проходит обязательный тщательный досмотр и контроль таможенников. Это, в свою очередь, приводит к существенному увеличению времени, необходимому для проведения таможенных процедур.

В результате, большое количество международных отправлений, поступающих в ЦСС компании «Нова пошта Глобал», проходит таможенное оформление дольше обычного, а не так быстро, как было раньше. Компания отмечает, что сейчас уже образовалась очередь из отправлений, в которых доставляются заказы из зарубежных интернет-магазинов. В связи с этим и прогнозируются задержки в доставке отправлений клиентам. Конкретные сроки возможных задержек не уточняются. Компания подчёркивает, что она «работает исключительно в правовом поле со строгим соблюдением всех норм законодательства» и «делает всё возможное, чтобы доставить отправление наших клиентов как можно быстрее».

Источник: «Нова пошта»