Таможня запустила онлайн-сервис для подачи жалоб

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В конце прошлого месяца Максим Нефедов, который сейчас возглавляет Государственную таможенную службу Украины, пообещал скорый запуск новых онлайн-сервисов — онлайн-калькулятора для расчета таможенных платежей при ввозе автомобиля в Украину и электронного модуля для жалоб. И он сдержал обещание — спустя неделю в тестовом режиме запустился онлайн-калькулятор растаможки машин с еврономерами, а буквально на днях заработал и электронный сервис для подачи жалоб.

Чтобы пользоваться системой, нужно пройти онлайн-регистрацию. После этого можно отправлять жалобы и отслеживать статус их рассмотрения.

То есть, как и ожидалось, этот новый сервис оказался разделом на сайте таможни с веб-формой для отправки жалобы.

В следующем месяце веб-форму для отправки жалобы на действия таможни должны интегрировать в общий контактный центр Кабмина.

Источник: Facebook