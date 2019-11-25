Таможня запустила онлайн-сервис для подачи жалоб
В конце прошлого месяца Максим Нефедов, который сейчас возглавляет Государственную таможенную службу Украины, пообещал скорый запуск новых онлайн-сервисов — онлайн-калькулятора для расчета таможенных платежей при ввозе автомобиля в Украину и электронного модуля для жалоб. И он сдержал обещание — спустя неделю в тестовом режиме запустился онлайн-калькулятор растаможки машин с еврономерами, а буквально на днях заработал и электронный сервис для подачи жалоб.
Чтобы пользоваться системой, нужно пройти онлайн-регистрацию. После этого можно отправлять жалобы и отслеживать статус их рассмотрения.
То есть, как и ожидалось, этот новый сервис оказался разделом на сайте таможни с веб-формой для отправки жалобы.
В следующем месяце веб-форму для отправки жалобы на действия таможни должны интегрировать в общий контактный центр Кабмина.
Источник: Facebook