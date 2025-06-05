Team Ninja показала геймплей Nioh 3 — уровни станут нелинейными, демо уже на PS5

Team Ninja официально представила Nioh 3 — темное фэнтези-экшн-RPG, действие которой снова разворачивается в эпоху Сэнгоку в Японии.

По сюжету, молодой воин претендует на звание сёгуна и не боится выступить против ёкаев. Для этого он использует боевые стили Самурай и Ниндзя, между которыми можно свободно переключаться прямо во время боя. Самурай предлагает классический опыт с мощными приемами и блокировкой атак. Тогда как Ниндзя делает ставку на скорость, уклонение и хитрость, позволяя вести бои из-за пределов досягаемости врага.

Новые открытые локации

Nioh 3 получит открытые локации вместо привычной линейной структуры. Team Ninja говорит, что это даст игрокам больше свободы для исследования и новый уровень напряжения. В трейлере можно увидеть темные леса, дождевые сцены, подозрительные деревни и лагеря йокаев. Среди прочего, обещают испытания Горнила — отдельный вызов для тех, кто ищет максимум сложности.

«Ощутите неожиданные встречи с грозными йокаями, исследуйте подозрительные деревни, наполненные жестокими тайнами, и примите вызов жуткого Горнила. Наслаждайтесь захватывающими, враждебными новыми локациями, сражаясь за выживание в проклятом королевстве!» — отмечает Team Ninja.

Демоверсия — уже в Store

Полноценный релиз игры запланирован на начало 2026 года для PS5 и ПК (уже есть в Steam), а демоверсия уже доступна бесплатно — и только на PS5. Ее можно скачать с PS Store 4 июня до 18 июня. На PlayStation State of Play рассказали, что демо включает базовый геймплей с обоими стилями боя и первые локации игры. Она также тестирует обновленную систему создания персонажа, которая еще дорабатывается, но уже доступна для ознакомления.

Team Ninja призывает всех игроков оставлять отзывы через официальный опрос после прохождения демо. Разработчики отмечают, что заинтересованы в усовершенствовании Nioh 3.

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Источник: PlayStation.Blog