Технология AMD FidelityFX Super Resolution может быть запущена уже весной вместе с большим обновлением драйверов





Прошло около двух лет с тех пор, как компания NVIDIA представила свою технологию Deep Learning Super Sampling. Сначала она не могла похвастаться отличным результатом изображения, и игры выглядели размытым. Но вторая версия технологии существенно улучшила качество изображения, сохранив при этом высокую частоту кадров. И в нынешнем виде данная технология очень полезна для игроков. В некоторые игры, такие как Cyberpunk 2077, практически невозможно играть в разрешении 4K с активированной трассировкой лучей, если не включена технология DLSS.

Во время анонса серии видеокарт Radeon RX 6000 компания AMD пообещала запустить собственную версию технологии сверхвысокого разрешения на базе ИИ. Компания не предоставила никаких подробностей о том, как это будет работать и когда именно ею можно будет воспользоваться. AMD лишь намекнула, что её решение может быть основано на технологии Microsoft DirectML, но в то же время компания заявила, что её технология будет запущена как часть технологического пакета FidelityFX. Таким образом, пока неясно, планирует ли AMD придерживаться DirectML и подтолкнуть игровой рынок к единому стандарту. Или же, напротив, она намерена создать свою собственную реализацию, которая потребует сотрудничества с игровыми студиями. Новый слайд от AMD предполагает, что компания могла выбрать второй вариант.

По данным Prohardver, AMD планирует выпустить большое обновление драйверов на протяжении этой весны. При этом утверждается, что этот выпуск предоставит обновление для двух технологий, ориентированных на работу с разрешением: AMD FidelityFX Super Resolution и Radeon Boost.

Технология AMD Radeon Boost не использует алгоритмы машинного обучения для повышения частоты кадров. Вместо этого она динамически меняет разрешение во время высокоскоростного игрового процесса. Это означает, что при наличии большого количества движения разрешение будет скорректировано, а производительность улучшится. Эта технология — относительно простой способ повысить частоту кадров, но в то же время она может привести к нестабильной производительности во время игры.

По слухам, новая и улучшенная технология Radeon Boost обеспечит более высокое качество изображения за счёт динамической оптимизации разрешения только на быстро движущихся частях изображения. Для сравнения: текущая реализация влияет на весь кадр. Это, например, решило бы проблему некачественного оружия в шутерах от первого лица при быстрой стрельбе.

Источник: videocardz