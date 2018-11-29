Технология Valve Motion Smoothing для улучшения VR-контента на слабых GPU, вышла из статуса бета-версии

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Несколько недель назад разработчики из Valve анонсировали новую технологию Motion Smoothing, которая позволит обеспечить поддержку игр в виртуальной реальности даже для слабых графических процессоров. Эта технология анализирует два последних полученных кадра, оценивает движение и анимацию, а затем экстраполирует новый кадр. Благодаря синтезированию новых кадров обеспечивается высокая частота кадров, улучшается отображение движений и устраняется дрожание изображения.

На протяжении некоторого времени технология Motion Smoothing находилась в статусе бета-версии. Но теперь процесс тестирования завершён, и технология готова к финальной фазе стабильной работы. Для её активации потребуется наличие гарнитур виртуальной реальности HTC VIVE или HTC VIVE Pro. Устройства Oculus Rift и Windows Mixed Reality имеют собственные драйверы дисплея с другими функциями для обеспечения стабильной частоты кадров.

Пока что технология Motion Smoothing не поддерживает графические процессоры AMD, что частично ограничивает сферу её применения. Возможно, этот недочёт будет устранён в будущих обновлениях. Зато на системах с Windows 10 и видеокартами NVIDIA технология Motion Smoothing активируется по умолчанию.

Источник: techpowerup