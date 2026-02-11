Телефон с "броней": в Европе вышел кнопочный HMD Terra M с IP69K и сенсором для работы в перчатках

HMD выпустила на европейский рынок кнопочный телефон Terra M с сенсорным экраном для работы в перчатках.





Модель получила защиту от пыли и влаги по стандарту IP69K и может работать до 10 дней в режиме ожидания с аккумулятором на 2510 мА·ч. Terra M был анонсирован еще в ноябре прошлого года. Он прочнее и универсальнее предыдущих моделей HMD, в частности, Nokia 3210. Отмечается также, что новое устройство соответствует стандарту MIL-STD-810H.

Terra M имеет 2,8″ дисплей, достаточно чувствительный для сенсорного управления даже в перчатках. Встроенный чипсет Qualcomm Dragonwing QCM2290 поддерживает подключение к сетям 4G через физические SIM-карты и eSIM. В Великобритании телефон поступил в продажу по цене около $245. В Европе он стоит около $237. Он предлагается исключительно в сером цвете с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Среди имеющихся аксессуаров — поясной зажим и зарядная док-станция.

Мы писали, что HMD в дополнение к продаже смартфонов официально вышла на рынок смарт-часов, представив сразу две модели: флагманский Watch X1 и более универсальный Watch P1. Вместе с ними бренд анонсировал шесть новых беспроводных наушников серии Dub. До этого HMD представила свежий взгляд на беспроводные наушники. Во время проведения выставки MWC 2025 компания показала модель Amped Earbuds. Их особенностью является кейс с функцией обратной зарядки Qi2. Итак, зарядный кейс может заряжать не только аккумуляторы наушников, а также способен быстро подзарядить ваш телефон.





Источник: NotebookCheck