Telegram-бот Bussy от украинского разработчика поможет с поиском дешёвых автобусных билетов в Украине и Европе

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Харьковчанин Владислав Сириньок создал бота для мессенджера Telegram, который позволяет искать дешёвые автобусные билеты для поездок по Украине и Европе

Как отмечает разработчик, Telegram-бот Bussy поможет найти и приобрести билеты удобно и быстро даже в условиях медленного мобильного Интернета. Бот даёт возможность всего за несколько секунд найти билет в нужном направлении. Достаточно просто ввести город отправления, город приезда и дату запланированного путешествия. Уже через несколько секунд Bussy выдаст список самых дешевых билетов. Купить электронный билет можно сразу же, перейдя по ссылке на страницу бронирования.

Отмечается, что бот ищет билеты по 3199 маршрутам от 214 перевозчиков (включая крупнейших европейских операторов Eurolines, FlixBus, RegioJet, Ecolines и др.). Bussy доступен на двух языках: английском и украинском.

«Идею создания бота подсказал мне мой друг, который много путешествует по Европе. Мы запустили публичное тестирование в конце прошлой недели и получили более 100 пользователей в первые сутки и теплые отзывы. Пользователям нравится «кошачий» бота, — рассказал Владислав ITC.

По словам разработчика, количество пользователей продолжает стремительно расти. Одним из главных преимуществ бота является то, что цены билетов в большинстве случаев не дороже, чем на сайтах перевозчиков. Владислав Сириньок ведёт активные работы по улучшению возможностей бота, планируется сделать Bussy «умнее » и добавить больше функциональных возможностей.

«Пользователи пишут много отзывов мне прямо в Telegram. Стараюсь всем ответить и оперативно помочь решить возникшие проблемы. Я стараюсь учитывать пожелания пользователей, но приходится учитывать специфику разработки conversational interfaces («разговорных интерфейсов») — чат-бот должен предоставить пользователю требуемые результаты максимально быстро и с минимумом когнитивной нагрузки. То есть без необходимости писать много текста, нажимать много кнопок, и т.д.», — пояснил Владислав Сириньок.

В дальнейшем разработчик планируем упростить процесс оплаты билетов, сделав возможным оплату прямо в Telegram, без каких-либо посредников и запустить версию Bussy для Facebook Messenger.