Telegram добавил перенос чатов из WhatsApp, Line и KakaoTalk





Telegram в очередной раз обновил мессенджер — апдейт добавил перенос переписок из других мессенджеров.

В начале 2021 года Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США: с 6 по 10 января частота загрузок мессенджера по всем возросла почти вдвое — до 9 млн раз. Это произошло на фоне блокировки Трампа в Twitter, запрета приложения Parler и изменений политики конфиденциальности WhatsApp (с 8 февраля 2021 года должен был начаться обмен собираемыми данными с Facebook, но после критики вступление изменений в силу отложили до 15 мая). В первую неделю 2021 года ежемесячная аудитория Telegram превысила 500 млн пользователей.

Новая версия Telegram позволяет переносить переписки из WhatsApp, Line и KakaoTalk. Функция работает как с личными чатами, так и с группами. Чтобы выполнить перенос, нужно экспортировать чат из другого мессенджера и поделиться им с Telegram.

Чтобы перенести чат из WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группе, нажать «Экспорт чата» и выбрать Telegram в меню «Поделиться». Можно экспортировать данные и прямо из списка чатов. Достаточно смахнуть чат влево и выбрать ‘…’ > Экспорт чата. На Android внутри чата WhatsApp необходимо нажать ⋮ > Ещё > Экспорт чата, а потом выбрать Telegram в меню «Поделиться».

Перенесенная в Telegram переписка почти не займет дополнительной памяти на телефоне —Telegram позволяет не хранить сообщения и фотографии из переписки на устройстве, но при этом пользователь в любой момент может просмотреть все сообщения, фотографии, видеозаписи и документы. Очистить память и ограничить объем занимаемого места на диске можно в Настройках (Данные и память > Использование памяти).

Что еще нового добавили в Telegram:

Возможность удалять без следа для всех участников переписки не только обычные чаты, но и секретные чаты, созданные группы, а также очищать записи в истории звонков с обеих сторон.

В голосовых чатах теперь можно регулировать громкость отдельных участников. Активные в группах чаты теперь показываются вверху вкладки со звонками.

Улучшения в музыкальном проигрывателе: