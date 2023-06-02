Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил 10-километровый водяной шлейф на спутнике Сатурна

Огромный водяной шлейф, обнаруженный телескопом Джеймса Уэбба на Энцеладе, простирается на 10 000 км – несмотря на то, что диаметр самого спутника составляет всего 500 км.

Курс Стратегічний маркетинг. Від хаосу до системного маркетингу разом із B2C-директоркою у Kyivstar . Цікаво

Энцелад – это 6-й по величине спутник Сатурна и 19-й по размерам спутник в Солнечной системе, который является очень интересной мишенью для исследователей из-за того, что содержит глобальный резервуар соленой воды, скрытый под ледяной корой. Спутник выбрасывает в космос частицы льда, смешанные с водяным паром и органическими соединениями через гейзероподобные вулканы в ущельях.

Однако телескопу Уэбба удалось зафиксировать целый шлейф водяного пара, размер которого в 20 раз превышает размер спутника, на котором он возник. По словам исследователей NASA, он выходит из региона на южном полюсе Энцелада и простирается далеко за пределы своей начальной точки – на 10 000 км.

Этот поток интересен и скоростью, с которой выходит водяной пар – примерно 300 литров в секунду. По оценкам NASA, такой шлейф мог бы наполнить бассейн олимпийских размеров всего за пару часов, тогда как садовому шлангу на Земле понадобилось бы более двух недель, чтобы добиться такого же результата.

Покидая поверхность Энцелада, шлейф следует относительно быстрой орбитой спутника (примерно 33 часа), оставляя за собой гало в форме бублика – рядом с «E-кольцом» Сатурна. Астрономы, анализируя данные, собранные инструментами Уэбба, определили, что примерно 30% воды, выброшенной с Энцелада, остается на орбите вокруг Сатурна – тогда как остальные 70% наполняют водную систему планеты.