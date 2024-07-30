Телескоп Джеймса Уэбба открыл галактику возрастом в 13,5 млрд лет — самую древнюю из тех, что видели

Астрономы обнаружили галактику JADES-GS-z14-0, самую древнюю из известных во Вселенной, которая бросает вызов нашим представлениям о формировании ранних космических структур.

Команда исследователей с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба зафиксировала галактику JADES-GS-z14-0 в состоянии, в котором она находилась менее чем через 300 миллионов лет после Большого Взрыва. Стефано Карниани из Высшей нормальной школы (Scuola Normale Superiore) в Италии и Кевин Хейнлайн из Университета Аризоны в США сообщили, что спектроскопические данные однозначно подтверждают красное смещение Красное смещение (redshift) — феномен, при котором свет удаленных объектов смещается к красному концу спектра из-за расширения Вселенной. галактики на уровне 14,32. Это делает JADES-GS-z14-0 самым удаленным объектом, за которым человечество когда-либо наблюдало.

Размеры галактики впечатляют: ее диаметр превышает 1600 световых лет. Большинство излучения исходит от молодых звезд, а не от активного сверхмассивного черного центра. Это свидетельствует о массе галактики в сотни миллионов солнечных масс, что ставит перед учеными вопрос о механизмах формирования таких массивных структур за такой короткий космологический период.

Открытие JADES-GS-z14-0 заставляет пересмотреть наши представления о «Космическом рассвете» — первом миллиарде лет после Большого Взрыва. Ранее ученые считали, что раннюю Вселенную заполнял туман нейтрального водорода, который рассеивал свет. Однако новые данные свидетельствуют о наличии больших, ярких и хорошо сформированных галактик уже на ранних этапах.

Анализ света JADES-GS-z14-0 обнаружил неожиданно высокое содержание пыли и кислорода, что указывает на несколько поколений массивных звезд, которые уже успели прожить свою жизнь и взорваться как сверхновые. Это открытие побуждает ученых переосмыслить скорость звездной эволюции в ранней Вселенной.

Стефано Карниани подчеркивает: «JADES-GS-z14-0 становится архетипом этого феномена. Поразительно, что Вселенная смогла создать такую галактику всего за 300 миллионов лет».

Статья об открытии под руководством Карниани опубликована в журнале Nature. Другие статьи, изучающие свойства света галактики, можно найти на arXiv здесь і здесь.

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

Напомним, что телескоп Джеймса Вебба обнаружил уникальную экзопланету рядом с Землей. По своему весу она превосходит Юпитер в шесть раз.

Источник: Sciencealert