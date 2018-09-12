Телескоп Южного Полюса получил новое оборудование, которое поможет изучить космический микроволновый фон

Учёные получили в своё распоряжение ценный инструмент, который позволит раскрыть тайны мироздания. Телескоп Южного Полюса позволит изучать космическое микроволновое фоновое излучение, которое продолжает существовать с самых первых дней Вселенной.

Это стало возможным благодаря тому, что Телескоп Южного Полюса получил новую сверхчувствительную камеру, которая как раз и позволит изучать космический микроволновый фон с чрезвычайным уровнем детализации. Она включает 16 тыс. детекторов, что в 10 раз превосходит показатель предыдущего решения. Благодаря этому камера способна улавливать чрезвычайно малые изменения температуры в процессе поглощения света и выявлять древнее микроволновое излучение, которое вездесуще во Вселенной, но его проблематично выявить традиционными методами.

Исследование займёт несколько лет. Его возможно проводить только в таких местах как Антарктика, так как здесь встречается сочетание необходимых факторов: возвышение над уровнем моря (телескоп расположен на нагромождении льда высотой в несколько километров) и исключительно сухие атмосферные условия (при низкой температуре в воздухе практически нет пара).

Потенциальные открытия могут быть значительными. Они могли бы помочь понять некоторые из наиболее загадочных аспектов Вселенной, включая темную энергию, частицы нейтрино и гравитационные волны. Вместе с тем, новая камера может также обнаружить некоторые из ранних гигантских галактик, где появились первые звёзды, или же ранее неподтвержденные частицы. В целом, Телескоп Южного Полюса может расширить или даже поставить под вопрос понимание человеком того, как существует Вселенная.

Источник: Engadget