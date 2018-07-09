Тепловой щит зонда NASA Parker Solar Probe позволит ему приблизиться к Солнцу на минимальное расстояние

В августе агентство NASA планирует запустить межпланетный космический аппарат Parker Solar Probe, который направится к Солнцу для изучения звезды. Для того, чтобы подобраться к Солнцу как можно ближе, аппарат оснастят специальным тепловым щитом. В конце июня инженеры уже установили эту защитную конструкцию на зонд. Как ожидается, она позволит отражать большую часть тепловой энергии звезды, благодаря этому исследовательская аппаратура будет оставаться относительно холодной и сможет нормально функционировать.

По задумке, космический зонд Parker Solar Probe подлетит к Солнцу ближе, чем любой другой аппарат до него. Он подойдёт к поверхности светила на расстояние около 6,4 млн км, что составляет около девяти радиусов Солнца. В такой близости от звезды аппарат сможет взаимодействовать с солнечной короной или внешней атмосферой. Целью миссии является более детальное изучение распределение тепла в этой части пространства. Достаточно часто частицы короны чрезмерно нагреваются и отделяются от Солнца, образуя так называемый солнечный ветер. Этот поток частиц может смешиваться с магнитным полем Земли, вызывать геомагнитные бури, которые могут вызывать сбои в работе спутников и систем энергоснабжения. Также при этом возникает такое явление как полярное сияние. В NASA заинтересованы в выявлении механизмов этого явления, чтобы лучше понять возникновение солнечного ветра.

Но для приближения к Солнцу необходимо решить проблему с чрезмерным нагреванием. Для этого и нужен тепловой щит. Он изготавливается из двух слоёв углеродного композита, между которыми располагается пенистый материал. Дополнительно щит имеет специальное белое покрытие, призванное отразить максимальное количество тепловой энергии Солнца. Масса такой конструкции составляет около 72,5 кг. Все важные компоненты зонда будут находиться в тени теплового щита, что позволит защитить их от перегрева. В соответствии с расчётами, температура щита может достигать 1370 градусов Цельсия. При этом температура космического аппарата Parker Solar Probe не будет превышать 30 градусов Цельсия.

После установки теплового щита космический аппарат уже практически готов к запуску. Сам пуск с мыса Канаверал запланирован на 4 августа. Для его запуска будет использоваться ракета Delta IV Heavy производства United Launch Alliance. Чтобы выйти на нужную орбиту вокруг Солнца, зонду необходимо достичь скорости 692 тыс. км/ч (около 192 км/с).

Источник: The Verge