Tesla Cybertruck – первый взгляд на гигантский стеклоочиститель в работе с высоты птичьего полета

«Дворник» прототипов Tesla Cybertruck в свое время вызвал оживление в сети – деталь выглядела огромной и до смешного неуместной. Пользователи гадали, приживется ли такое решение. Новые кадры демонстрируют его работу, так что сомнений всё меньше.

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Видео с беспилотника показывает огромный стеклоочиститель Cybertruck в действии. Он выглядит функциональным и возможно был улучшен с момента предыдущей демонстрации, но выглядит не менее странно. И всё еще оставляет без очистки большой участок стекла перед местом пассажира.

Брэд Слоан вчера заснял Cybertruck возле завода Tesla в Техасе, где авто проходило аэродинамические испытания. На отметке 13:42 можно наблюдать движение гигантского «дворника».

Гигантское лобовое стекло Cybertruck – одна из отличительных особенностей электрического пикапа. Поддержка его чистоты – неординарная техническая проблема, у самых первых прототипов системы очистки не было вовсе.

«Дворник — это то, что беспокоит меня больше всего, — говорил Маск в ответ на комментарии о размере детали. — Нет простого решения. Выдвижной стеклоочиститель, который убирается в переднюю часть багажника, был бы идеальным, но сложным».

Всё же пока точно не известно, окончательный ли это вариант стеклоочистителя. Производство Tesla Cybertruck должно начаться этим летом, а в серию пикап выйдет в 2024 году – времени осталось не так много. Напомним, что у Tesla есть прекрасное футуристическое решение на этот случай:

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Источник: The Verge