Tesla все же запатентовала идею с использованием лазеров вместо «дворников»

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7 сентября Бюро по регистрации патентов и торговых марок США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) выпустило уведомление о регистрации патента Tesla на новый способ использования лазеров — в качестве стеклоочистителя для автомобиля.

Патент носит название «Импульсная лазерная очистка от мусора, скопившегося на стеклянных изделиях транспортных средств и фотоэлектрических агрегатов». Согласно описанию, лазерные лучи будут действовать как «устройство для очистки транспортного средства, содержащее: узел оптики луча, сконфигурированный для направления лазерного излучения для обработки области стеклянного изделия, которое установлено в транспортном средстве».

Крупнейший производитель электромобилей прямо говорит об использовании лазерных лучей в основном в качестве «дворников» — наглядное представление дают чертежи из сопроводительной патентной документации.

Tesla подала патентную заявку еще в 2018 году, но одобрена она была только на позавчера. Как следует из названия патента, Tesla также думала об использовании импульсного лазера для очистки от мусора солнечных панелей и черепицы.

У прототипа Cybertruck, показанного на презентации в ноябре 2019 года, отсутствовали стеклоочистители. И было немало спекуляций, что технология разрабатывалась как раз для бронепикапа, чей выход недавно отложили до 2023 года.

Но, как всегда, само по себе наличие патента еще ничего не означает — нет никаких гарантий, что описанная в патенте система когда-нибудь станет реальностью и найдет применение в одном из следующих автомобилей Tesla. Но сама по себе идея лазеров вместо традиционных стеклоочистителей, безусловно, интригует.

Ранее проскакивали сообщения, что Tesla разрабатывает новые электромагнитные «дворники», которые выглядят футуристично и в то же время представляются более реалистичными, чем лазерные лучи.