Cybertruck снова задерживается — Tesla отложила начало массового производства бронепикапа к 2024 году

CEO Tesla Илон Маск на обсуждении финансового отчета по итогам 2022 года сообщил о существенных изменениях в планах на 2023 год — футуристический бронепикап Cybertruck переехал на 2024 год (речь идет о начале массового производства и полноценном выходе модели).

Во время конференц-звонка Илон Маск осторожно подтвердил, что пробное производство Cybertruck начнется где-то этим летом и отдельно отметил, что массовое производство пикапа начнется не раньше 2024 года.

«Я всегда стараюсь умалить ожидания от начала производства. Оно растет экспоненциально, но в начале [производство набирает обороты] очень медленно». Илон Маск, соучредитель и гендиректор Tesla

Tesla уже несколько раз переносила выход Cybertruck — презентация авто, которая вызвала большой резонанс и обсуждение в соцсетях, не в последнюю очередь благодаря оригинальному постапокалиптическому дизайну и полигональным формам, как из видеоигр 1990-х годов, состоялась в ноябре 2019 года.

Первоначально Tesla рассчитывала, что первые кибертраки сойдут с конвейера к концу 2021 года, однако с началом COVID-19 производитель столкнулся с трудностями на производстве, а также нехваткой батарей и чипов. Позже выход Cybertruck был перенесен на середину 2023 года, и вот сейчас график съехал еще минимум на полгода. Выходит, что новых Tesla в 2023 не будет — максимум редизайн Tesla Model 3, а также обновление и выпуск более доступного варианта Model Y. А еще в прошлом году Маск сообщил инвесторам, что характеристики и цена серийного Cybertruck «будут другими» (читай: пикапы будут стоить больше, чем было заявлено в 2019 году).

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Cybertruck будет производить преимущественно завод Giga Texas в Остине – с использованием 8000-тонных литейных машин, которые позволят производить всю заднюю часть кузова. Для Model Y используются Giga Press от IDRA, характеризующиеся прижимным усилием до 6200 тонн-сил. В ходе отчета Илон Маск подтвердил, что компания начала установку производственного оборудования для выпуска Cybertruck, в том числе и гигантских Гигапрессов.

Можно вспомнить, как Илон Маск обещал показать обновленный Cybertruck еще во втором квартале 2021 года, но презентация так и не состоялась – очевидно, ее проведут перед запуском, как это сделали для грузовика Semi. Кстати, позавчера Tesla анонсировала инвестиции $3,6 млрд в расширение производства Giga Nevada с целью наращивания выпуска Semi и батарей 4680.

В конце 2022 года сообщалось, что Tesla имеет более 1,5 млн заказов на Cybertruck, а Илон Маск в мае хвастался, что Tesla снабжена заказами на три с лишним года. Но пока остается только догадываться, какая часть этих заказов в конце концов превратится в реальные продажи. В то же время, отраслевые специалисты соглашаются, что выпуск Cybertruck необходимо ускорить для достижения желаемого эффекта, ведь конкурентов становится все больше — уже есть F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Rivian R1T. Кроме того, на подходе Chevy Silverado EV и RAM 1500 EV.

В целом финансовый отчет Tesla за 2022 год порадовал инвесторов, что ничуть не удивительно — третий год подряд и новые рекорды дохода и чистой прибыли. Однако впереди компанию Илона Маска, изрядно испортивший свою репутацию и навредившую имиджу бренда, ждут непростые времена — из-за замедления спроса и экономического спада производитель вынужден снижать цены. С другой стороны, благодаря рекордно высокой марже Tesla зарабатывает больше денег за каждый проданный автомобиль, чем любой из ее глобальных конкурентов. Иными словами, Tesla может себе позволить снижение цен.