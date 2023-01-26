Cybertruck снова задерживается — Tesla отложила начало массового производства бронепикапа к 2024 году

CEO Tesla Илон Маск на обсуждении финансового отчета по итогам 2022 года сообщил о существенных изменениях в планах на 2023 год — футуристический бронепикап Cybertruck переехал на 2024 год (речь идет о начале массового производства и полноценном выходе модели).
Во время конференц-звонка Илон Маск осторожно подтвердил, что пробное производство Cybertruck начнется где-то этим летом и отдельно отметил, что массовое производство пикапа начнется не раньше 2024 года.
«Я всегда стараюсь умалить ожидания от начала производства. Оно растет экспоненциально, но в начале [производство набирает обороты] очень медленно».
Илон Маск,
соучредитель и гендиректор Tesla
Tesla уже несколько раз переносила выход Cybertruck — презентация авто, которая вызвала большой резонанс и обсуждение в соцсетях, не в последнюю очередь благодаря оригинальному постапокалиптическому дизайну и полигональным формам, как из видеоигр 1990-х годов, состоялась в ноябре 2019 года.
Первоначально Tesla рассчитывала, что первые кибертраки сойдут с конвейера к концу 2021 года, однако с началом COVID-19 производитель столкнулся с трудностями на производстве, а также нехваткой батарей и чипов. Позже выход Cybertruck был перенесен на середину 2023 года, и вот сейчас график съехал еще минимум на полгода. Выходит, что новых Tesla в 2023 не будет — максимум редизайн Tesla Model 3, а также обновление и выпуск более доступного варианта Model Y. А еще в прошлом году Маск сообщил инвесторам, что характеристики и цена серийного Cybertruck «будут другими» (читай: пикапы будут стоить больше, чем было заявлено в 2019 году).
Cybertruck будет производить преимущественно завод Giga Texas в Остине – с использованием 8000-тонных литейных машин, которые позволят производить всю заднюю часть кузова. Для Model Y используются Giga Press от IDRA, характеризующиеся прижимным усилием до 6200 тонн-сил. В ходе отчета Илон Маск подтвердил, что компания начала установку производственного оборудования для выпуска Cybertruck, в том числе и гигантских Гигапрессов.
Можно вспомнить, как Илон Маск обещал показать обновленный Cybertruck еще во втором квартале 2021 года, но презентация так и не состоялась – очевидно, ее проведут перед запуском, как это сделали для грузовика Semi. Кстати, позавчера Tesla анонсировала инвестиции $3,6 млрд в расширение производства Giga Nevada с целью наращивания выпуска Semi и батарей 4680.
В конце 2022 года сообщалось, что Tesla имеет более 1,5 млн заказов на Cybertruck, а Илон Маск в мае хвастался, что Tesla снабжена заказами на три с лишним года. Но пока остается только догадываться, какая часть этих заказов в конце концов превратится в реальные продажи. В то же время, отраслевые специалисты соглашаются, что выпуск Cybertruck необходимо ускорить для достижения желаемого эффекта, ведь конкурентов становится все больше — уже есть F-150 Lightning, GMC Hummer EV, Rivian R1T. Кроме того, на подходе Chevy Silverado EV и RAM 1500 EV.
В целом финансовый отчет Tesla за 2022 год порадовал инвесторов, что ничуть не удивительно — третий год подряд и новые рекорды дохода и чистой прибыли. Однако впереди компанию Илона Маска, изрядно испортивший свою репутацию и навредившую имиджу бренда, ждут непростые времена — из-за замедления спроса и экономического спада производитель вынужден снижать цены. С другой стороны, благодаря рекордно высокой марже Tesla зарабатывает больше денег за каждый проданный автомобиль, чем любой из ее глобальных конкурентов. Иными словами, Tesla может себе позволить снижение цен.
Tesla знизила ціни на всю лінійку електромобілів — в США вони подешевшали на $3-$21 тис. (і це без субсидії $7,5 тис.)