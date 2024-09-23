TESLA лидирует среди подержанных авто возрастом до 5 лет в Украине — на электромобили приходится 41% новых регистраций

В течение августа 2024 года на украинский учет поставили более 25,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из других стран. Средний возраст таких авто составляет 8,6 года. В то же время примерно треть от этого количества приходится на автомобили в возрасте до 5 лет — их было зарегистрировано 8,4 тыс.

В сегменте подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, преобладают электромобили. На них приходится 41% от общего количества подержанных авто в возрасте до 5 лет. В целом, распределение по типу силовой установки в этом сегменте выглядит следующим образом:

Электромобили — 41%;

Бензиновые автомобили — 37%;

Дизельные автомобили — 11%;

Гибридные автомобили — 8%;

Авто с ГБО — 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет среди украинцев пользовались следующие модели:

TESLA Model Y — 588 ед.; TESLA Model 3 — 434 ед.; HYUNDAI Kona — 305 ед.; NISSAN Rogue — 272 ед.; MAZDA CX5 — 238 ед.; KIA Niro — 238 ед.; VOLKSWAGEN Tiguan — 214 ед.; NISSAN Leaf — 190 ед.; VOLKSWAGEN Golf — 169 ед.; CHEVROLET Bolt — 156 ед.

Источник: Укравтопром