TESLA лидирует среди подержанных авто возрастом до 5 лет в Украине — на электромобили приходится 41% новых регистраций

В течение августа 2024 года на украинский учет поставили более 25,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из других стран. Средний возраст таких авто составляет 8,6 года. В то же время примерно треть от этого количества приходится на автомобили в возрасте до 5 лет — их было зарегистрировано 8,4 тыс.
В сегменте подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, преобладают электромобили. На них приходится 41% от общего количества подержанных авто в возрасте до 5 лет. В целом, распределение по типу силовой установки в этом сегменте выглядит следующим образом:
- Электромобили — 41%;
- Бензиновые автомобили — 37%;
- Дизельные автомобили — 11%;
- Гибридные автомобили — 8%;
- Авто с ГБО — 3%.
Наибольшим спросом среди подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет среди украинцев пользовались следующие модели:
- TESLA Model Y — 588 ед.;
- TESLA Model 3 — 434 ед.;
- HYUNDAI Kona — 305 ед.;
- NISSAN Rogue — 272 ед.;
- MAZDA CX5 — 238 ед.;
- KIA Niro — 238 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 214 ед.;
- NISSAN Leaf — 190 ед.;
- VOLKSWAGEN Golf — 169 ед.;
- CHEVROLET Bolt — 156 ед.
Источник: Укравтопром
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