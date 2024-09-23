Новости Авто 23.09.2024 в 11:27 comment views icon

TESLA лидирует среди подержанных авто возрастом до 5 лет в Украине — на электромобили приходится 41% новых регистраций

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Вадим Карпусь

Автор новостей

В течение августа 2024 года на украинский учет поставили более 25,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из других стран. Средний возраст таких авто составляет 8,6 года. В то же время примерно треть от этого количества приходится на автомобили в возрасте до 5 лет — их было зарегистрировано 8,4 тыс.

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В сегменте подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, преобладают электромобили. На них приходится 41% от общего количества подержанных авто в возрасте до 5 лет. В целом, распределение по типу силовой установки в этом сегменте выглядит следующим образом:

  • Электромобили — 41%;
  • Бензиновые автомобили — 37%;
  • Дизельные автомобили — 11%;
  • Гибридные автомобили — 8%;
  • Авто с ГБО — 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет среди украинцев пользовались следующие модели:

  1. TESLA Model Y — 588 ед.;
  2. TESLA Model 3 — 434 ед.;
  3. HYUNDAI Kona — 305 ед.;
  4. NISSAN Rogue — 272 ед.;
  5. MAZDA CX5 — 238 ед.;
  6. KIA Niro — 238 ед.;
  7. VOLKSWAGEN Tiguan — 214 ед.;
  8. NISSAN Leaf — 190 ед.;
  9. VOLKSWAGEN Golf — 169 ед.;
  10. CHEVROLET Bolt — 156 ед.

Источник: Укравтопром

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