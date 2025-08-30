Tesla Model Y Performance стартует в Европе от €62 тыс.: 460 л.с., 3,5 секунды до "сотни" и 580 км запаса хода

Tesla анонсировала начало продаж новой модификации Model Y Performance в Европе. Поставки начнутся уже в сентябре. Компания обновила свой онлайн-конфигуратор для европейского рынка, добавив все ключевые характеристики и отличия от стандартных версий кроссовера.

Обновленные характеристики Tesla Model Y Performance

Главный акцент делается на динамике: разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,5 секунды (или 3,3 секунды от 0 до 60 миль/ч). Для сравнения: обычная Model Y требует 4,8 секунды, поэтому прирост является ощутимым. Это стало возможным благодаря новой силовой установке мощностью 460 л.с.

Важно, что даже с таким приростом в динамике электромобиль сохранил высокий запас хода: до 580 км по циклу WLTP. Также подтверждена поддержка скоростной зарядки — за 15 минут можно получить 243 км пробега. Tesla уточнила, что для этого используются новые высоковольтные элементы аккумулятора, хотя точную емкость батареи не раскрывают.

В Tesla подчеркивают, что Performance-версия оснащена модернизированной подвеской с электронными амортизаторами. Такая же система была впервые протестирована на Model Y L, которая получила положительные отзывы за управляемость даже в случаях полной загрузки.

Еще одно важное нововведение — режим Stability Assist Mode. Он позволяет водителю самому выбирать настройки тяги и стабилизации: Standard, Reduced или Off. Это фактически позволяет точнее контролировать поведение кроссовера в зависимости от стиля езды или дорожного покрытия.

Дизайн и интерьер

Помимо техники, Model Y Performance получила и визуальные изменения:

новые 21-дюймовые диски Arachnid 2.0,

переработанные передний и задний бамперы с более агрессивным дизайном.

В салоне появились специальные Performance-шильды, перекликающиеся с Plaid-серией Tesla, а также обновленный центральный дисплей с улучшенным разрешением. Его диагональ выросла с 15,4 до 16 дюймов. Передние сиденья получили регулируемую поддержку бедер, что станет особенно удобным для высоких водителей.

Цена

Цена новой версии Tesla Model Y Performance в Европе стартует от €62 тыс. Цена будет варьироваться в зависимости от страны, но в целом будет оставаться в этом диапазоне. Tesla уже открыла конфигуратор, так что потенциальные покупатели могут проверить доступность и цены в своем регионе.

Первые обзоры еще впереди. Однако опыт с Model 3 Performance, получившей отличные отзывы от большинства журналистов и тест-пилотов, свидетельствует, что и Model Y Performance может стать серьезным игроком в сегменте «заряженных» электрокроссоверов. В Tesla уверены, что благодаря низкому центру тяжести даже SUV способен обеспечить спортивные ощущения от управления.

Источник: electrek