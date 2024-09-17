TESLA Model Y и TESLA Model 3 возглавили ТОП5 подержанных американских автомобилей в Украине

Кроме новых китайских автомобилей украинцы также охотно покупают подержанные автомобили американского производства. Причем, в разы больше.
Так, в течение августа 2024 года в Украине впервые было зарегистрировано почти 5,2 тыс. подержанных легковушек из США. Таким образом, каждый пятый подержанный легковой автомобиль, который в августе перешел на украинские номера, был из США. Если сравнивать с августом 2023 года, спрос на американские легковые авто с пробегом увеличился почти на 83%.
Среди всех подержанных автомобилей из США наибольшая доля приходится на модели с бензиновыми двигателями — 42%. Чуть меньшей популярностью пользуются электромобили американского происхождения — 38%. На гибриды приходится 8% новых регистраций. Наименее популярными оказались автомобили с дизельными двигателями и ГБО, на которые приходится лишь около 6% зарегистрированных авто.
Средний возраст подержанных американских автомобилей, которые ставили на регистрацию украинцы в августе 2024 года, составляет 5,5 года.
Самые популярные подержанные легковые автомобили из США:
- TESLA Model Y — 567 ед.;
- TESLA Model 3 — 547 ед.;
- FORD Escape — 329 ед.;
- TESLA Model S — 265 ед.;
- JEEP Cherokee — 259 ед.
Источник: Укравтопром
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