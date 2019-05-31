Tesla начала принимать предварительные заказы на китайские Model 3





Компания Tesla начала принимать предварительные заказы на электромобили Model 3, изготовленные на новом заводе Gigafactory в Шанхае, Китай.

Автомобили, которые можно заказать исключительно в Китае, будут иметь базовую цену в 328 тыс. юаней (около $47510), что на 13% меньше стоимости модели, импортируемой из США (377 тыс. юаней или около $54616). Производимые в Китае электромобили Model 3 представляют собой версии Standard Plus с пробегом 460 км. Tesla отмечает, что начать поставки готовых автомобилей с фабрики в Шанхае планируется в ближайшие 6-10 месяцев.

Выпуск автомобилей в Китае позволит компании избежать ввозных пошлин, которые становятся всё более серьёзной проблемой по мере усиления торговой войны администрации Трампа с Китаем. Tesla также заявила, что перенесение производства в Китай позволит ей быстрее осуществлять поставки. Генеральный директор Элон Маск назвал проблему отгрузки своих автомобилей по всему миру с единственного завода в Неваде, как «самую сложную логистическую проблему, которую он когда-либо видел».

Tesla только недавно начала строительство фабрики Gigafactory в Шанхае – в январе этого года. Таким образом, заявленный график по началу поставок уже через 6-10 месяцев является достаточно агрессивным и амбициозным. Версии Model 3 в большим запасом хода и прочие модели электромобилей Tesla и далее будут импортироваться из США, а не производиться в Китае.

Добавим, помимо своих китайских амбиций, компания также объявила, что теперь принимает предварительные заказы на Model 3 ещё на 6 рынках: Австралии, Гонконге, Японии, Новой Зеландии, Ирландии и Макао.

Источник: The Verge