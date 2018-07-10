Tesla планирует построить в Китае завод, способный выпускать 500 тыс. электромобилей в год, а затем наладить производство и в Европе

Компания Tesla достигла предварительного соглашения с руководством Шанхая относительно строительства завода по производству электромобилей. Строительство начнётся сразу же после получения всех необходимых разрешений. Как ожидается, через 2-3 года этот завод сможет выпускать для китайских потребителей около 500 тыс. электромобилей в год.

Заключение меморандума о взаимопонимании является значительным успехом на пути открытия первого производственного предприятия Tesla в Китае, которое было бы полностью во владении иностранной компании. На протяжении года компания предпринимала попытки добиться успеха в этом направлении. Эти усилия приобрели особую актуальность после того, как президент США Дональд Трамп затеял торговые войны с различными странами, включая Китай. В результате, Tesla вслед за Harley-Davidson нацелилась на открытие производственных предприятий за пределами США, чтобы обойти таможенные пошлины. В результате торговой войны с Китаем и увеличения пошлин на автомобили из США до 40% компания Tesla вынуждена была поднять цены на электромобили Model S и Model X в Китае на $30 тыс. В результате, они стали неконкурентоспособными на важном для компании рынке, которые является вторым по объёмам продаж. Благодаря открытию завода в Китае компания Tesla сможет не только обойти пошлинные ограничения, но также и сэкономит на доставке компонентов и готовой продукции. Кроме того, компания сможет продавать автомобили с этого завода и в другие страны Азии.

По данным LMC Automotive, в прошлом году Tesla продала в Китае 14779 электромобилей и заняла 3% рынка. На долю Китая приходится 17% дохода компании в 2017 году. Об этом свидетельствуют данные американских регулирующих органов.

На текущий момент у Tesla имеется лишь один завод по производству электромобилей. Он расположен в городе Фремонт, штат Калифорния. С начала года на этом заводе было изготовлено около 88 тыс. электромобилей, хотя более 2 лет назад Элон Маск заявлял, что к 2018 году выработка этого завода достигнет 500 тыс. электромобилей в год. Но компания столкнулась с проблемой слишком медленным выпуском седана Model 3. После успешного развития ситуации в Китае Tesla также планирует построить завод в Европе. Более подробную информацию по этому поводу планируется представить к концу 2018 года.

Стоимость строительства нового завода Tesla в Китае пока не сообщается.

Источник: bloomberg