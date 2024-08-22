Tesla відкликала понад 9100 авто Model X — вони розклеюються

Tesla оголосила про відкликання понад 9100 автівок Model X через фізичну проблему. Оздоблення автомобіля може відклеїтися під час руху.
Про відкликання повідомило Національне управління безпеки дорожнього руху США. За даними Tesla, проблема стосується приблизно 10% Model X випуску 2016 року.
«Модель X оснащена косметичною аплікацією в передній частині даху відразу за лобовим склом, відомою як передня аплікація, а також аплікацією у центрі даху перед верхнім склом даху. … Обидві аплікації прикріплені до транспортного засобу за допомогою уретану. Якщо на інтерфейсі аплікація-уретан відсутнє ґрунтування, то з часом адгезія може ослабнути, що призведе до того, що аплікація відокремиться від автомобіля», — пояснюється у звіті про відкликання.
Повідомлення описує цікавий акустичний ефект, який передує відклеюванню Перед відокремленням аплікація без ґрунтування може створювати помітний шум у салоні протягом короткого або тривалого часу. Помітити процес відокремлення можна й візуально.
Управління зазначає, що Tesla вперше ініціювала добровільне відкликання з цієї причини 17 листопада 2020 року. Але тепер автовиробник вважає, що на той момент не ідентифікував усі автомобілі з проблемою — через неякісну перевірку, під час якої докладалися недостатні фізичні зусилля.
Багато відкликань Tesla зазвичай включають лише програмі виправлення. Але це точно не той випадок — потрібний буде фізичний огляд авто.
«Хоча ми не знаємо про будь-які нещасні випадки або травми в результаті цього стану, якщо аплікація відокремиться від транспортного засобу під час руху, це може створити небезпеку на дорозі для водіїв, що йдуть слідом, і збільшити їхній ризик травм або аварії», — зазначили у Tesla.
Свого часу Tesla у Cybertruck також були негаразди з тим, що оздоблення відклеювалося. У квітні компанія оголосила про відкликання всіх проданих Cybertruck через те, що накладки на педалях акселератора зісковзували та заважали натисканню, що могло спричинити проблеми на дорозі.
Акумулятор Tesla Semi спалахнув через аварію – трасу перекрили на 16 годин
Джерело: Gizmodo
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: