Tesla відкликала понад 9100 авто Model X — вони розклеюються

Tesla оголосила про відкликання понад 9100 автівок Model X через фізичну проблему. Оздоблення автомобіля може відклеїтися під час руху.

Про відкликання повідомило Національне управління безпеки дорожнього руху США. За даними Tesla, проблема стосується приблизно 10% Model X випуску 2016 року.

«Модель X оснащена косметичною аплікацією в передній частині даху відразу за лобовим склом, відомою як передня аплікація, а також аплікацією у центрі даху перед верхнім склом даху. … Обидві аплікації прикріплені до транспортного засобу за допомогою уретану. Якщо на інтерфейсі аплікація-уретан відсутнє ґрунтування, то з часом адгезія може ослабнути, що призведе до того, що аплікація відокремиться від автомобіля», — пояснюється у звіті про відкликання.

Повідомлення описує цікавий акустичний ефект, який передує відклеюванню Перед відокремленням аплікація без ґрунтування може створювати помітний шум у салоні протягом короткого або тривалого часу. Помітити процес відокремлення можна й візуально.

Управління зазначає, що Tesla вперше ініціювала добровільне відкликання з цієї причини 17 листопада 2020 року. Але тепер автовиробник вважає, що на той момент не ідентифікував усі автомобілі з проблемою — через неякісну перевірку, під час якої докладалися недостатні фізичні зусилля.

Багато відкликань Tesla зазвичай включають лише програмі виправлення. Але це точно не той випадок — потрібний буде фізичний огляд авто.

«Хоча ми не знаємо про будь-які нещасні випадки або травми в результаті цього стану, якщо аплікація відокремиться від транспортного засобу під час руху, це може створити небезпеку на дорозі для водіїв, що йдуть слідом, і збільшити їхній ризик травм або аварії», — зазначили у Tesla.

Свого часу Tesla у Cybertruck також були негаразди з тим, що оздоблення відклеювалося. У квітні компанія оголосила про відкликання всіх проданих Cybertruck через те, що накладки на педалях акселератора зісковзували та заважали натисканню, що могло спричинити проблеми на дорозі.

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Джерело: Gizmodo