Tesla все же ограничит работу главного завода в США и готова помочь с выпуском аппаратов ИВЛ

Tesla все же ограничит работу своего главного завода в США в городе Фримонт (округ Аламида, штат Калифорния) и уменьшит численность рабочих с 10 тыс. до 2,5 тыс. человек в соответствии с недавним распоряжением местных властей о введении карантинных мер из-за вспышки коронавируса. За день до этого местный шериф жаловался, что Tesla отказывается выполнять распоряжение, поскольку причисляет себя к «объектам критической инфраструктуры», не подпадающим под действие ограничений.

Аламида — один из шести округов в районе залива Сан-Франциско, где сейчас действуют ограничения на работу предприятий и перемещение жителей. Соответствующий указ власти штата приняли 16 марта, он вступил в силу на следующий день и будет действовать три недели. В этот период все предприятия, не являющиеся критически важными, должны фактически закрыться (разрешено поддерживать минимальную активность и проводить базовые операции), а жители не должны выходить из дома без лишней необходимости.

Ранее руководитель отдела кадров Tesla Валери Воркман, во внутренней рассылке сообщила сотрудникам, что Tesla относится к «важным предприятиям», поэтому ограничения на компанию не распространяются. В письме она указала, что Министерство внутренней безопасности считает Tesla «объектом критической инфраструктуры». В то же время в самом тексте документа ничего такого не говорилось прямо. Судя по всему, как это часто бывает, возникло недопонимание.

В прошлом году завод Tesla во Фримонте выпустил около 415 000 электромобилей. На предприятии выпускаются все актуальные модели автомобилей производителя, включая новейшую Model Y, которая только вышла на рынок.

Пока неясно, насколько сильно эти ограничения в итоге снизят показатели Tesla по итогам первого квартала 2020 года. Никаких оценок производитель пока не давал.

