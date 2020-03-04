Tesla предлагает за $5500 пакет Track Package для «прокачки» Model 3 Performance

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Tesla выпустила комплект новых деталей для владельцев Model 3 Performance, желающих прокачать свои автомобили. Track Package, который предлагает 20-дюймовые колёса Zero-G Performance, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 для лучшего сцепления с дорогой и высокоэффективные тормозные колодки, обойдётся любителям драйва в $5500, включая установку.

На сайте Tesla этот комплект описывается следующим образом: «Track Package – это набор оборудования, разработанный для обеспечения максимальной центробежной силы, эффективности торможения и стабильности на высокой скорости для наилучшего времени круга».

Он предназначен для гонщиков, и, как отмечает компания, колёса и шины должны существенно повлиять на возможности автомобиля, когда дело доходит до ежедневного мониторинга. Tesla планирует отправлять Track Package покупателям в следующем месяце. Тем временем компания пригласила блогеров для тестирования комплекта, а также предоставила им возможность одними из первых взглянуть на грядущий апдейт – Track Mode V2.

Судя по всему, в Track Mode V2 войдут пользовательские режимы вождения, спутниковые и интерактивные карты, данные температуре шин и состоянии трансмиссии и G-Force. Гонщики также смогут записывать видео своей езды по треку. Пока не ясно, как Tesla планирует распространять Track Mode V2. Компания пока официально не прояснила этот момент, но, похоже, владельцы Model 3 Performance смогут получить апдейт без приобретения Track Package.

Источник: Engadget