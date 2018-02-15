Tesla превысила отметку в 300 тыс. выпущенных электромобилей, догнав по этому показателю популярный Nissan Leaf

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В самом начале текущего года мы сообщили о том, что Nissan продала 300 тыс. электромобилей Nissan Leaf за все время существования данной модели. Теперь же аналогичной планки достигла и компания Tesla, которой понадобилось на это заметно меньше времени, так как американцы активно продают свою продукцию начиная с 2013 года, а японцы запустили продажи Leaf еще в 2010 году.

Напомним, что по результатам квартальной отчетности Tesla выпустила на конец 2017 года около 286,5 тыс. электромобилей:

Tesla Model S – 212,821 штук

Tesla Model X – 71,927 штук

Tesla Model 3 – 1,770 штук

При этом Tesla установила абсолютный рекорд по продажам автомобилей в прошлом году (более 100 тыс.), хотя производство Model 3 по-прежнему отстает от графика.

Следующее сообщение о результатах продаж Tesla огласит только в конце первого квартала 2018 года, так что официальной суммы продаж в открытом доступе еще нет. И тем не менее подтверждение планки в 300 тысяч проданных электромобилей было получено из официальных источников.

Дело в том, что Tesla разослала акционерам компании данные по новой десятилетней системе вознаграждения Илона Маска, в которой указала, что глава компании достиг 9 из 10 запланированных целей на предыдущий период.

Ему не удалось обеспечить рост валовой прибыли на уровне 30% и выше на протяжении четырех кварталов подряд, зато остальные девять целей, среди которых “совокупное производство электромобилей в размере 300 000 экземпляров” были достигнуты.

Напомним, что Tesla связывает будущий рост продаж с наиболее доступной моделью Tesla Model 3, тогда как в Nissan рассчитывают на новый Nissan Leaf, а также еще более мощную и автономную версию Nissan Leaf E-Plus с батареей емкостью 60 кВтч.

Источник: Electrek