Nissan установил рекорд, выпустив 300 тыс. электромобилей Nissan Leaf за все время существования модели

Компания Nissan объявила о достижении очередной планки продаж электромобиля Nissan Leaf – с начала продаж в 2010 году и до текущего момента японскому автопроизводителю удалось продать 300 тысяч экземпляров этой модели. Отметим, что при подсчете учитывались все модификации и рынки продаж электромобиля. Для сравнения, на конец 2017 года Tesla продала 213 тыс. седанов Model S, 72 тыс. кроссоверов Model X и только 1770 бюджетных Model 3 – в сумме 290 тыс. электромобилей.

Отметим, что по состоянию на декабрь 2016 года по всему миру было продано более 250 тысяч экземпляров Nissan Leaf, что уже тогда позволяло называть модель самым распространенным электромобилем в мире. На тот момент самыми популярными рынками сбыта были США (103,6 тыс.), Япония (72,5 тыс.) и Европа (67,8 тыс.). Чуть более года спустя, в ноябре 2017 года, суммарная сумма продаж японского электромобиля составила 293,744 экземпляров, а в самом начале 2018 года наконец превысила отметку в 300 тысяч.

Юбилейным экземпляром скорее всего стал новый Nissan Leaf 2018, продажи которого стартовали в Японии 2 октября 2017 года, тогда как европейские и американские пользователи смогут официально приобрести этот электромобиль начиная с января 2018 года. В итоге новый Leaf будет доступен более чем на 60 глобальных рынках.

Напомним, что первая версия электромобиля Nissan Leaf была представлена в 2010 году, после этого в 2013 году появилась модифицированная версия с рядом улучшений, а в 2016 году выпустили ее же версию с увеличенным с 24 кВтч до 30 кВтч аккумулятором. При том все три модели практически не отличались внешне.

В сентябре 2017 года анонсировали абсолютно новый Nissan Leaf с более аэродинамическим дизайном, электродвигателем на 110 кВт (у предшественников – 80 кВт) и батареей на 40 кВтч, которая обеспечивает запас хода 240 км (EPA). В 2019 году производитель должен выпустить еще более мощную и автономную версию Nissan Leaf E-Plus мощностью 160 кВт и с запасом хода до 360 км от батареей емкостью 60 кВтч.

Источник: Nissan