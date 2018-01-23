«Никакой зарплаты, бонусов или акций за выслугу лет»: Для главы Tesla Илона Маска утвердили новую десятилетнюю систему вознаграждения за выполнение поставленных целей

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Совет директоров компании Tesla разработал для основателя и главы Илона Маска новую долгосрочную программу выплаты вознаграждений за достижение определенные финансовых показателей и целей. Она рассчитана на 10 лет и сменит текущую форму оплаты труда главы с выплатой фиксированной зарплаты.

«Для Илона отменяются любые гарантированные выплаты — ни зарплаты, ни бонусов, ни акций за выслугу», — говорится в сообщении компании.

Новая программа – это опционный план с выплатой 12 траншей в размере 1% от количества акций Tesla при условии достижения поставленных финансовых показателей и значения рыночной капитализации.

В частности, чтобы получить первый транш, Маск должен добиться роста капитализации Tesla до $100 млрд, каждый последующий будет выдаваться за дополнительные $50 млрд. Для получения всех 12 выплат Маск должен нарастить капитализацию Tesla до $650 млрд. Дополнительно должны быть достигнуты определенные операционные показатели, указанные в таблице ниже:

Голосование акционеров Tesla за новую систему вознаграждения пройдет в феврале 2018 года. В компании отмечают, что ни сам Илон, ни его брат Кимбал Маск не принимали участия в разработке новой системы выплат, а также не станут участвовать в голосовании.

По состоянию на 23 января 2018 года рыночная капитализация Tesla превышает $59 млрд, за последний год акции компании выросли в цене более чем на 40%.

Источник: Tesla