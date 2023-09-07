Маск признался Айзексону, что тайком выключал Starlink у побережья Крыма в 2022 году, чтобы помешать атаке морских дронов на российский флот

«Как я оказался в этой войне?», – говорил Маск своему биографу Уолтеру Айзексону. «Starlink создан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix и отдыхать, подключаться к школе и делать хорошие мирные вещи, а не обстрелы из беспилотников».

Писатель Уолтер Айзексон, автор биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна, вот-вот выпустит свою новую книгу – на этот раз посвященную жизни эксцентричного миллиардера Илона Маска и, среди множества других тем, его «нежелательному» участию в российско-украинской войне.

После того, как россия вывела из строя часть систем связи Украины в феврале 2022 года, Маск согласился предоставить Украине спутниковые терминалы Starlink, изготовленные SpaceX, на миллионы долларов. Однако как только ВСУ начали использовать технологию, миллиардер переосмыслил свое решение.

В 2022 году он тайно отдал приказ своим инженерам выключить сеть спутниковой связи, что помешало украинским силам атаковать российский военно-морской флот, пишет CNN со ссылкой на отрывок из книги Айзексона.

«Когда украинские подводные дроны со взрывчаткой приблизились к российскому флоту, они потеряли связь и просто пристали к берегу», – пишет автор.

Решение Маска было якобы обусловлено страхом того, что «россия ответит на атаку Крыма применением ядерного оружия», который был вызван разговорами Илона с российскими чиновниками.

Беспокойство миллиардера по поводу «мини-Перл-Харбора» в Крыму, как он сам это назвал, не оправдались. Однако этот эпизод раскрывает статус Илона Маска в этой войне – умышленно или нет, он получил власть, которую официальные лица США не могли игнорировать.

Вскоре Маск разговаривал с советником президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном, председателем объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и послом россии в США. Между тем, Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины, уговаривал Илона возобновить связь для подводных дронов, рассказав об их возможностях в текстовом сообщении.

«Я просто хочу, чтобы вы – человек, меняющий мир с помощью технологий – это знали», – сказал Федоров Маску, согласно книге Айзексона.

Маск, управляющий автопроизводителем Tesla и компанией по исследованию космоса SpaceX, ответил, что был поражен дизайном подводных дронов, но так и не согласился включить спутниковый интернет, поскольку Украина «заходит слишком далеко и запрашивает стратегическое поражение».

Далее Маск заявил, что SpaceX потратила десятки миллионов долларов на отправку спутникового оборудования в Украину и сообщил Пентагону, что не будет оплачивать счета. По словам Айзексона, Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX, была взбешена отказом Маска.

«Пентагон был готов передать мне чек на $145 миллионов», — цитирует Айзексон слова Шотвелл. «Но Илон тогда повелся на бред, опубликованный в Twitter и хейтеров Пентагона, сливших эту историю».

Впоследствии Илон Маск снова изменил свое решение, а в июне Минобороны США наконец объявило, что достигло договоренности со SpaceX.