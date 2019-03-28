Tesla установила крупнейшую в Азии аккумуляторную систему резервного питания за рекордные два дня

Tesla построила ещё одну систему резервного питания на базе аккумуляторов Powerpack в рекордные для себя сроки – всего за два дня. На этот раз компания развернула хранилище на железнодорожной станции Осака в Японии, где оно будет использоваться для обеспечения аварийного резервного питания и для снижения пиковых нагрузок. Проект реализован в партнёрстве с одним из крупнейших железнодорожных операторов Японии компанией Kintetsu.

Согласно сообщению на официальной странице Tesla в Twitter, хранилище состоит из 42 блоков Powerpack общей ёмкостью 7 МВт·ч, установленных непосредственно на железнодорожной станции. В случае отключения электроэнергии система сможет обеспечить подачу питания (до 30 минут) для безопасного перемещения поезда с пассажирами до ближайшей станции.

Железнодорожный транспорт в Осаке является одним из самых загруженных в Японии. Каждый день поезда перевозят миллионы людей, поэтому хранилище должно решить проблему с перебоями в электроснабжении. Это будет крупнейшей системой резервного питания в Азии и четвёртой в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последнее время энергетическое направление Tesla играет всё более заметную роль. Только за прошлый год суммарная ёмкость систем хранения электроэнергии составила 1,04 ГВт·ч, что почти в три раза больше, чем за 2017 год.

Источник: Engadget