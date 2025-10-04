Новости Авто 04.10.2025 comment views icon

Tesla увеличила запас хода Model 3 в Европе: теперь до 750 км на одном заряде

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Tesla збільшила запас ходу Model 3 у Європі: тепер до 750 км на одному заряді

Tesla обновила несколько версий Model 3, продаваемых в Европе, увеличив их запас хода. Этого удалось достичь после перехода на новые аккумуляторные элементы LG, которые производятся в Китае.

Одним из главных преимуществ электромобилей является то, что они могут становиться более эффективными с развитием аккумуляторных технологий. Если поставщик выпускает новые элементы, которые соответствуют требованиям производителя, их можно интегрировать в батарейный блок без значительных изменений в конструкции — ведь часто формат элементов остается тем же. Это позволяет быстро получить прирост запаса хода без серьезной модернизации всей модели.

Именно это произошло в прошлом месяце в Китае, когда Tesla впервые установила новые аккумуляторы LG Energy в Model 3. По данным китайских стандартов CLTC, обновленная версия Model 3 с максимальным запасом хода может проехать до 830 км. Хотя этот стандарт считается менее требовательным, чем европейский WLTP.

Поскольку Model 3 для европейского рынка также производится на китайском заводе Tesla, теперь обновление досталось и европейским покупателям. На официальном сайте компании уже появились обновленные данные:

  • Model 3 Long Range RWD теперь имеет запас хода до 750 км по циклу WLTP (было до 702 км);
  • Model 3 Long Range AWD — до 660 км;
  • Model 3 Performance — до 571 км.
Tesla збільшила запас ходу Model 3 у Європі: тепер до 750 км на одному заряді
Теперь Model 3 Long Range RWD предлагает запас хода до 750 км

Улучшение стало возможным благодаря новым элементам LG 5M, имеющим повышенную плотность энергии. Это позволяет сохранять больше энергии в том же объеме аккумулятора, не меняя геометрию батарейного пакета.

Кроме технического обновления батареи, обновленная Model 3 получила и фронтальную камеру в бампере, а также вернула рычаг указателя поворота, который Tesla убрала во время редизайна 2024 года.

Источник: electrek

Популярные новости

arrow left
arrow right
"Живой" перевод на AirPods будет недоступен в ЕС
Игровой "детектив" обнаружил, что GTA 5 нарушает дорожные правила Калифорнии
На государственных адресах ОАЭ нашли $700 млн в биткоинах
Doom запустили на зарядке Anker Prime Charger: помогли 2,26" дисплей и CPU на 150 МГц
Продажи iPhone 17 превысили ожидания: Morgan Stanley повышает прогноз стоимости акций Apple
Mal'opus выпускает артбук S.T.A.L.K.E.R. 2 — 224 страницы концептов локаций и мутантов за ₴1 080
ETH обновил исторический рекорд и... полетел вниз
Межзвездная комета 3I/ATLAS меняет цвет, и зеленые человечки здесь ни при чем
Xiaomi SU7 самостоятельно уехал со двора, пока владелец занимался домашними делами
"Это почти порнография": Стивен Кинг "разнес" фильмы о супергероях за стерилизованное насилие и отсутствие крови
Родители судятся с OpenAI из-за самоубийства подростка: компания признала, что предохранители ChatGPT не действуют
35-летний индийский айтишник умер в офисе Microsoft, подозревают "перегрузку на работе"
Языковые модели ИИ ненадежны, однобоки и слишком самоуверенны, — исследование
Разработчик League of Legends скинул вакансию в McDonald's бустеру аккаунтов — троллинг за жалобы на "потерю работы"
Евро-аналог USDT: крупнейшие банки Европы создадут собственный стейблкоин
Steam в августе 2025: NVIDIA RTX 4060 перехватывает лидерство, 32 ГБ становятся мейнстримом, внезапный успех Intel
ВРУ поддержала легализацию криптовалюты: первый год 5% налога, далее — 23%
NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил
Автоматы для NVIDIA RTX 5090: энтузиаст показал основательную систему питания, которая предотвращает возгорания
Сериал "Рыцарь семи королевств" продлили на 2 и 3 сезоны, в каждом — по 6 эпизодов продолжительностью 30-35 минут
Как "Очень странные дела", но в детском лагере: на Hulu вышла комедия ужасов "Адское лето" с Финном Вулфгардом
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить