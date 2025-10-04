Tesla увеличила запас хода Model 3 в Европе: теперь до 750 км на одном заряде

Tesla обновила несколько версий Model 3, продаваемых в Европе, увеличив их запас хода. Этого удалось достичь после перехода на новые аккумуляторные элементы LG, которые производятся в Китае.

Одним из главных преимуществ электромобилей является то, что они могут становиться более эффективными с развитием аккумуляторных технологий. Если поставщик выпускает новые элементы, которые соответствуют требованиям производителя, их можно интегрировать в батарейный блок без значительных изменений в конструкции — ведь часто формат элементов остается тем же. Это позволяет быстро получить прирост запаса хода без серьезной модернизации всей модели.

Именно это произошло в прошлом месяце в Китае, когда Tesla впервые установила новые аккумуляторы LG Energy в Model 3. По данным китайских стандартов CLTC, обновленная версия Model 3 с максимальным запасом хода может проехать до 830 км. Хотя этот стандарт считается менее требовательным, чем европейский WLTP.

Поскольку Model 3 для европейского рынка также производится на китайском заводе Tesla, теперь обновление досталось и европейским покупателям. На официальном сайте компании уже появились обновленные данные:

Model 3 Long Range RWD теперь имеет запас хода до 750 км по циклу WLTP (было до 702 км);

Model 3 Long Range AWD — до 660 км;

Model 3 Performance — до 571 км.

Улучшение стало возможным благодаря новым элементам LG 5M, имеющим повышенную плотность энергии. Это позволяет сохранять больше энергии в том же объеме аккумулятора, не меняя геометрию батарейного пакета.

Кроме технического обновления батареи, обновленная Model 3 получила и фронтальную камеру в бампере, а также вернула рычаг указателя поворота, который Tesla убрала во время редизайна 2024 года.

