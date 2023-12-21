Tesla знала, что некоторые из ее деталей имеют высокий уровень брака, но все равно обвиняла пользователей

Reuters опубликовало расследование, в котором говорится о вероятных схемах умышленного пренебрежения Tesla и перекладывании вины на клиентов за неисправность запчастей. Речь о том, что компания, возглавляемая Илоном Маском, имеет давнюю тенденцию утверждать, что владельцы автомобилей прибегают к «злоупотреблениям», взимая с них плату за ремонт из-за поломок, вызванных некачественными деталями. Проблемы часто связаны с подвеской и рулевым управлением.

Несколько рассказов в материале являются документальными свидетельствами владельцев Tesla, которым сказали, что проблемы с их автомобилями возникли из-за предварительных повреждений или злоупотреблений водителем, передает Engadget. В некоторых случаях они только что купили автомобили:

Шрайянш Джайн потерпел поломку подвески на Tesla Model Y 2023 года выпуска, которой он владел менее 24 часов. Когда автопроизводитель сообщил ему, что причиной стал нижний рычаг, отделившийся от рулевого кулака, он ожидал, что Tesla возместит затраты на ремонт. Представитель сервиса, осмотревшего автомобиль, сказал, что не нашел «доказательств каких-либо внешних повреждений» но через неделю Tesla направила Джайну письмо, в котором избегала обвинений и указывала на «предварительное внешнее повреждение передней правой подвески» как на причину.

Джайн сказал, что он был единственным человеком, управлявшим автомобилем в первый день владения, и он не попадал в аварию до того, как подвеска вышла из строя. «Я подумал: черт возьми, как металл может так треснуть, когда я точно знаю, что машина ни во что не врезалась?». Через три месяца ремонт был завершен, и Джайну пришлось заплатить 1250 долларов франшизы (остальную покрыла его страховка). Он говорит, что после его страховые тарифы резко выросли и на другую машину, которой он владел.

Хирург из Цинциннати Трейс Карри заплатил 110 000 долларов за Tesla Model X 2016 года выпуска. Он дважды заменял рычаги управления, один раз по гарантии, а второй раз — за свой счет. После того как гарантия закончилась, Карри заплатил около $10 000 за неисправные детали подвески и приводной оси. Затем, в 2018 году, он заменил передние полуоси (по гарантии); он заменил их еще раз (за деньги) за $1500.

Расследование Reuters предполагает, что Tesla знала, что многие детали, требующие замены в Model X Карри – рычаги управления, подвеска и передние полуоси – имели высокий уровень отказов.

Эндрю Ландин ехал на Model 3 своей жены 2018 года выпуска в августе, когда во время наезда на лежащего полицейского в автомобиле отказал гидроусилитель руля. Житель Санта-Розы, Калифорния, рассказал, что сервисный менеджер Tesla сообщил ему, что разъем гидроусилителя руля подвергся коррозии – и связал это с автомойкой, на которую работник сослался как на известную проблему.

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Ландид заплатил 4400 долларов из собственного кармана за замену рулевого рельса и жгута проводов, якобы благодаря своему решению посетить автомойку. «Это единственный автомобиль, о котором я когда-либо слышал, где автомойка может повредить электропроводку», — сказал он менеджеру Tesla. Ландид описал ответ работника так:

Все, что я могу сказать вам, это то, что мы не 100-летняя компания, как GM и Ford. Мы еще не исправили все ошибки.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) с 2020 года расследует деятельность Tesla по передней тяге (части подвески) в моделях S и X, а в июле начала изучать сбои в работе гидроусилителя руля в моделях Model 3 и Model Y, которые вышли в 2023 году.