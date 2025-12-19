Naughty Dog с осени ввела 7-недельный кранч для разработчиков Intergalactic, чтобы демо было готово в декабре

Разработчикам Naughty Dog не позавидуешь — с конца октября руководство ввело обязательную сверхурочную работу для команды Intergalactic: The Heretic Prophet. Студия очень хочет успеть подготовить внутреннюю демоверсию игры к показу Sony в декабре.

По данным Bloomberg, кранч длился около семи недель. Разработчиков заставили работать не менее 8 часов сверхурочно каждую неделю, но не более 60 в целом. Все дополнительные часы заносили в таблицу, чтобы видеть тех, кто «уклоняется». Параллельно студия вернула полный офисный график: пять дней вместо предыдущих трех.

Причиной спешки стала демоверсия Intergalactic, которая пропустила несколько дедлайнов и готовится к внутреннему показу Sony. Нил Дракманн говорил, что уже есть версия, в которую «играют в офисе», но этого мало для желаемых результатов. По данным СМИ, новые требования создали сотрудникам дополнительные бытовые проблемы, им стало сложнее ухаживать за детьми и домашними животными.

Это первый обязательный кранч у Naughty Dog за много лет. Ранее студия открыто говорила про проблемы с перегрузкой. В 2024-м руководитель отдела QA Патрик Госс прямо признался: на собеседованиях предупреждают, что сверхурочная работа случается.

«Теперь у нас есть цель для Naughty Dog — избавиться от кранча», — говорил тогда руководитель студии Нил Дракманн.

Нынешний кранч выглядит даже немного иронично. Ведь в начале года команде Intergalactic подарили металлические монеты с цитатой из игры: «Страдания поколений должны быть пережиты, чтобы достичь нашей божественной цели».

Intergalactic: The Heretic Prophet пока не имеет официальной даты релиза, но внутри студии ориентируются на середину 2027 года. Нил Дракманн называет игру самым амбициозным, самым большим и самым дорогим проектом Naughty Dog. Его атмосфера объединяет веру, религию и одиночество на загадочной планете Семпирии, существующей через две тысячи лет в будущем.

Хоть нынешняя «волна» переделок утихла, некоторые сотрудники, по словам источников, опасаются новых требований. Существует шанс, что они вернутся ближе к релизу, если темпы разработки снова начнут отставать.

