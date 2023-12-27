«The Last of Us» — сериал, который чаще всего «пиратили» в 2023 году. «Мандалорец» и «Локи» тоже в тройке лидеров

Экранизация игры The Last of Us сбросила с пьедестала «Дом дракона», в то же время оставив приз за наибольшее количество пиратских загрузок в семье HBO.
«The Last of Us» — сериал, который чаще всего «пиратили» в 2023 году. За ним следуют «Мандалорец» и «Локи» — оба из семейства Disney+.
«Игра престолов» несколько лет подряд возглавляла рейтинг сериалов, которые пиратили чаще всего, но лидерство закончилось после завершения шоу. В дальнейшем релизы Disney+ заполняли «пустоту» – «Ванда/Вижн» и «Мандалорец» победили в 2020 и 2021 годах соответственно. Затем титул снова перехватил HBO с «Домом дракона».
Больше всего бросается в глаза то, что в первой десятке доминирует контент из платных подписок, подтверждая то, что многие люди предпочитают пиратство вместо приобретения еще одной подписки. В то же время сериалы Netflix, доминирующей ныне стриминговой платформы, в списке отсутствуют.
Рейтинг основан на трафике BitTorrent и представляет лишь небольшую часть пиратского ландшафта.
- Дебютный сезон The Last of Us вышел в прошлом году и состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций постоянно били рекорды по просмотрам. Впоследствии «Одни из нас» достиг звания сериала, который просматривали больше всего на HBO за все время. В начале декабря сайт IMDb отметил сериал как лучшее шоу 2023 года, а исполнителя главной роли Педро Паскаля назвал «звездой года».
- О том, что сериал продлен, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте. А уже в августе соавторы анонсировали целых 4 сезона для постапокалиптического шоу. В HBO также сообщили, что второй сезон The Last of Us выйдет не ранее 2025 года.
- Продолжение будет адаптировать вторую игру серии The Last of Us Part 2, а действие будет разворачиваться после травматических событий в больнице Санта-Барбары. Здесь также появится персонаж Эбби, которую потенциально может сыграть Кейтлин Дивер («Образование», «Никто тебя не спасет»). Самое интересное в этой новости то, что актриса очень похожа на Элли в играх The Last of Us, и именно ее фанаты продвигали на роль, когда появилась идея экранизации в 2010-х годах. Дивер также исполнила роль дочери Натана Дрейка в эпилоге игры Naughty Dog Uncharted 4: A Thief’s End.