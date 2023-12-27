Новости Кино 27.12.2023 в 11:40 comment views icon

«The Last of Us» — сериал, который чаще всего «пиратили» в 2023 году. «Мандалорец» и «Локи» тоже в тройке лидеров

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Катерина Даньшина

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«The Last of Us» — сериал, который чаще всего «пиратили» в 2023 году. «Мандалорец» и «Локи» тоже в тройке лидеров

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Экранизация игры The Last of Us сбросила с пьедестала «Дом дракона», в то же время оставив приз за наибольшее количество пиратских загрузок в семье HBO.

«The Last of Us» — сериал, который чаще всего «пиратили» в 2023 году. За ним следуют «Мандалорец» и «Локи» — оба из семейства Disney+.

«Игра престолов» несколько лет подряд возглавляла рейтинг сериалов, которые пиратили чаще всего, но лидерство закончилось после завершения шоу. В дальнейшем релизы Disney+ заполняли «пустоту» – «Ванда/Вижн» и «Мандалорец» победили в 2020 и 2021 годах соответственно. Затем титул снова перехватил HBO с «Домом дракона».

Больше всего бросается в глаза то, что в первой десятке доминирует контент из платных подписок, подтверждая то, что многие люди предпочитают пиратство вместо приобретения еще одной подписки. В то же время сериалы Netflix, доминирующей ныне стриминговой платформы, в списке отсутствуют.

«The Last of Us» — сериал, который чаще всего «пиратили» в 2023 году. «Мандалорец» и «Локи» тоже в тройке лидеров

Рейтинг основан на трафике BitTorrent и представляет лишь небольшую часть пиратского ландшафта.

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