«The Last of Us» — сериал, который чаще всего «пиратили» в 2023 году. «Мандалорец» и «Локи» тоже в тройке лидеров

Экранизация игры The Last of Us сбросила с пьедестала «Дом дракона», в то же время оставив приз за наибольшее количество пиратских загрузок в семье HBO.

«The Last of Us» — сериал, который чаще всего «пиратили» в 2023 году. За ним следуют «Мандалорец» и «Локи» — оба из семейства Disney+.

«Игра престолов» несколько лет подряд возглавляла рейтинг сериалов, которые пиратили чаще всего, но лидерство закончилось после завершения шоу. В дальнейшем релизы Disney+ заполняли «пустоту» – «Ванда/Вижн» и «Мандалорец» победили в 2020 и 2021 годах соответственно. Затем титул снова перехватил HBO с «Домом дракона».

Больше всего бросается в глаза то, что в первой десятке доминирует контент из платных подписок, подтверждая то, что многие люди предпочитают пиратство вместо приобретения еще одной подписки. В то же время сериалы Netflix, доминирующей ныне стриминговой платформы, в списке отсутствуют.

Рейтинг основан на трафике BitTorrent и представляет лишь небольшую часть пиратского ландшафта.