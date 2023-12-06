Новости Кино 06.12.2023 в 10:39 comment views icon

Педро Паскаль, «Оппенгеймер» и The Last of Us — IMDb составил топ звезд, фильмов и сериалов 2023 года

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Катерина Даньшина

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Сайт IMDb представил ежегодные рейтинги самых популярных фильмов, сериалов и актеров. Возглавил рейтинг Педро Паскаль, снявшийся сразу в двух хитовых сериалах — «Мандалорец» и «Одни из нас», также отмеченный как лучшее шоу 2023 года. Среди фильмов лидирует «Оппенгеймер», превзойдя своего конкурента этого лета и лидера кассовых сборов «Барби».

Звезда года — Педро Паскаль

Педро Паскаль, «Оппенгеймер» та The Last of Us — IMDb склав топ зірок, фільмів та серіалів 2023 року

 

Педро Паскаль возглавил топ 100 звезд 2023 года. Актер чилийского происхождения сыграл главную роль в двух самых популярных телевизионных сериалах года «Одни из нас» и «Мандалорец». Он также получил три номинации на премию «Эмми».

Будущие работы: второй сезон «Одних из нас‎», «Гладиатор 2‎», «Красотки в бегах».

В десятку звезд 2023 года также попали Мэри Элизабет Уинстед («Асока»); Ана де Армас («Без ответа»), которая, кстати, в прошлом году возглавляла рейтинг; Дженна Ортега («Уэнздей»); Белла Рамзи («Одни из нас»); Марго Робби («Барби‎»); Ребекка Фергюсон («Бункер»); Кэти Сакхофф («Мандалорец»); Карла Гуджино («Падение дома Ашеров»); Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).

Фильм года — «Оппенгеймер»

Педро Паскаль, «Оппенгеймер» та The Last of Us — IMDb склав топ зірок, фільмів та серіалів 2023 року

Исторический биографический фильм Кристофера Нолана этим летом перенес противоречивую карьеру Дж. Роберта Оппенгеймера в субатомный фокус на экранах по всему миру — взрывная лента вышла параллельно с «Барби» Грети Гервиг, что породило интернет-феномен «Барбенгеймер». Собственно, это не помешало обоим фильмам оформить достойные заработки — фильм о кукле Mattel собрал более $1 млрд по всему миру, тогда как лента Нолана отличилась более $900 млн.

В течение месяца с момента дебюта «Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи в главной роли возглавлял рейтинг самых популярных фильмов IMDb и в конечном итоге обеспечил себе первое место в общем топе 2023 года.

Рецензия на фильм «Оппенгеймер» / Oppenheimer

В десятку лучших также попали лидер кассовых сборов этого года «Барби», «Стражи Галактики 3», «Русалочка», «Джон Уик 4», «Браться Супер Марио», «Пять ночей у Фредди», «Человек-паук: Через вселенные», «Убийцы цветочной луны» и «Флэш».

Сериал года — «Одни из нас» / The Last of Us

HBO перенесла знімання 2-го сезону «‎The Last Of Us» — бо Педро Паскаль «‎дуже зайнятий»

Дебютный сезон шоу, основанный на событиях игры The Last of Us, выпущенной для PS3 в 2013 году, состоял из 9 эпизодов, которые во время трансляций постоянно били рекорды по просмотрам. Впоследствии «Одни из нас» достиг звания сериала, который просматривали больше всего на HBO за все время, и номинировали на 24 премии «Эмми». О том, что сериал продлен, объявили через две недели после выхода последней серии первого в марте. А уже в августе соавторы анонсировали целых 4 сезона для постапокалиптического шоу.

Шоу помогло Педро Паскалю (четыре недели занимал первое место в рейтинге STARmeter) стать вирусной суперзвездой, а Белла Рамзи, несмотря на предыдущую критику, вписалась в роль и стала любимицей многих фанатов.

Рецензия на сериал «Одни из нас» / The Last of Us

В десятке лучших сериалов также отметились «Асока», «Наследники», «Черное зеркало», «Мандалорец», «Ван Пис», «Падение дома Ашеров», «Тед Лассо», «Медведь» та «Поколение Ви».

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