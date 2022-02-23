«Тихий» сверхзвуковой самолет NASA X-59 проходит в Техасе структурные тестирования и калибровку — завершено 80% испытаний. Первый полет состоится в конце 2022 года

Американский экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST), разрабатываемый с 2016 года аэрокосмическим концерном Lockheed Martin по программе NASA Low-Boom Flight Demonstrator, перевезли в Техас. X-59 собирается на заводе Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния, но его было необходимо доставить на другой завод Lockheed для ключевых структурных испытаний. После тестов самолет вернется обратно на Skunk Works, сообщили в NASA.

«На нашем заводе в Техасе есть оборудование для проведения необходимых тестов. Было бы дорого и долго проектировать, и создавать его с нуля в Палмдейле. Но в Форт-Уэрте Город в штате Техас. есть отличное оборудование с диспетчерской и всем вспомогательным оснащением, необходимым для эффективного проведения таких испытаний», — сказал Майк Буонанно, аэрокосмический инженер Lockheed Martin.

На заводе в Форт-Уэрте производился истребитель F-16 Fighting Falcon. Доступное оборудование для испытаний требовало некоторых модификаций, чтобы справиться с более длинной носовой частью NASA X-59.

Все основные конструктивные элементы самолета — крыло, основной корпус, оперение и носовая часть — собраны воедино. Далее X-59 проверят на прочность, чтобы убедиться, что его конструкция не разрушится при воздействии малых и экстремальных нагрузок (давления и напряжения). Во время испытания самолет находится на гидравлических домкратах. Нагрузка будет оказываться и с превышением на 25% максимальной расчетной.

Вторая цель тестов — откалибровать датчики, встроенные в X-59, предназначенные для оповещения пилота о напряжении борта самолета. Третья — собрать данные и сравнить их с компьютерными моделями, которые использовались при проектировании самолета. По состоянию на конец января около 80% структурных испытаний позади, они были успешными.

После пройдут калибровочные тесты бензобаков NASA Х-59. Их заполнят, чтобы проверить работу датчиков остатка топлива не только при горизонтальном положении самолета, но и при тангаже Угловое движение летательного аппарата или судна относительно главной поперечной оси инерции. и крене. Затем Х-59 вернут в Палмдейл. Точные сроки пока неизвестны. Уже там на X-59 установят основные системы и подсистемы — двигатель GE, шасси, дисплеи кабины и т. д. Первый полет должен состояться в конце 2022 года.

NASA X-59 — единственный в своем роде самолет, предназначенный для полетов на сверхзвуковых скоростях таким образом, чтобы не производить на земле сильный шум. Ожидается, что за счет уникальной формы X-59 будет издавать более тихие звуки. Ныне самолетам запрещено летать над землей со скоростью, превышающей скорость звука. Если X-59 сможет публично продемонстрировать, что летает со сверхзвуковой скоростью с приемлемым уровнем шума, эти правила могут быть изменены. Если все получится, то технологии этого самолета смогут применять коммерческие авиакомпании, к примеру, для пассажирских полетов.