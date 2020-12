NASA и Lockheed Martin завершили работы над крылом «тихого» сверхзвукового самолета X-59

NASA и Lockheed Martin стали еще на шаг ближе к созданию «тихого» пассажирского самолета X-59 — команда инженеров завершила работы над его крылом. На это обратил внимание журналист CNBC Майкл Шиитц.

NASA and Lockheed Martin reached a major milestone in construction of the X-59 quiet supersonic aircraft, finishing work on its wing.

The next major milestone in assembly will be merging the three major sections (the fuselage, wing & tail) in spring 2021. pic.twitter.com/GmGsRLHK4I

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 22, 2020