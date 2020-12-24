NASA и Lockheed Martin завершили работы над крылом «тихого» сверхзвукового самолета X-59

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NASA и Lockheed Martin стали еще на шаг ближе к созданию «тихого» пассажирского самолета X-59 — команда инженеров завершила работы над его крылом. На это обратил внимание журналист CNBC Майкл Шиитц.

NASA and Lockheed Martin reached a major milestone in construction of the X-59 quiet supersonic aircraft, finishing work on its wing. The next major milestone in assembly will be merging the three major sections (the fuselage, wing & tail) in spring 2021. pic.twitter.com/GmGsRLHK4I — Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 22, 2020

Следующей вехой в развитии проекта X-59 станет объединение трех основных секций (фюзеляжа, крыла и планера) в единую конструкцию весной 2021 года.

Созданием демонстратора «тихого» пассажирского самолета X-59 занимается американская компания Lockheed Martin в рамках проекта QueSST. Программа QueSST подразумевает разработку технологий, которые в перспективе позволят сделать сверхзвуковые самолеты достаточно тихими, чтобы они могли выполнять сверхзвуковые полеты над населенной частью суши. Сегодня это запрещают международные правила.

Конструкторы рассчитывают снизить шумность X-59 с помощью планера специальной аэродинамической конструкции, призванной снизить интенсивность и количество ударных волн, образуемых при полетах на сверхзвуковых скоростях.

Согласно проекту, длина однодвигательного демонстратора «тихого» сверхзвукового самолета составит 28,7 метра. Он получит обычные вертикальный киль и горизонтальные рули для маневрирования на малой скорости полета. Среди прочих конструкторских решения для снижения шумности можно выделить удлиненную острую носовую часть, загораживающую пилотам весь обзор.

В августе американская компания GE Aviation поставила NASA первые два турбовентиляторных двигателя F414-GE-100, предназначенных для установки на демонстратор X-59. Он является модификацией турбовентиляторного двигателя с форсажной камерой F414-GE-400, серийно используемом в двухдвигательных палубных истребителях F/A-18E/F Super Hornet.

В октябре NASA и Lockheed Martin отложили начало летных испытаний самолета с конца 2021 года на лето 2022-го. Одновременно дату начала наземных тестов сдвинули на лето 2021 года. При этом в NASA заверили, что данные летных испытаний самолета, необходимые для создания нормативной базы для сверхзвуковой авиации, будут переданы Международной организации гражданской авиации и Федеральному управлению гражданской авиации США в 2027 году, как и было запланировано изначально.