Это вполне закономерно, ведь именно в этом году искусственный интеллект спровоцировал настоящую лихорадку в технической и экономическая сфера. Дональду Трампу в Time на этот раз не повезло.

Название «Человек года» содержит слово «человек», но в этом году это не совсем так. Фактически, номинацию выиграл ИИ, персонифицированный в лицах людей, которые сделали для его становления больше всего и ассоциируются с этой технологией. Это Сэм Альтман, Дженсен Хуанг, Лиса Су, Марк Цукерберг, Фей-Фей Ли (содиректор Стэнфордского института человекоориентированного искусственного интеллекта), Дарио Амадей и Демис Хассабис, изображенные на иллюстрации авторства Джейсона Сайлера.

На другом варианте обложки, от Питера Кроутера, изображены гигантские буквы «AI» из технологических частей, вокруг которых на многоэтажных строительных лесах работают люди. Это честно, справедливо, но немного жутковато, поскольку люди не кажутся главными персонажами этой композиции.

«Это история о том, как искусственный интеллект изменил наш мир в 2025 году новыми, захватывающими, а порой и пугающими способами», — пишут в статье журнала Чарли Кэмпбелл, Эндрю Р. Чоу и Билли Перриго.

Обычно «Человек года» Time — один человек, но это не обязательное правило. Иногда это двое или несколько человек, или даже собирательный образ или какое-то сообщество. В 1960 «Человеком года» стала американская наука, в 1966 — бэби-бумеры, 1968 — астронавты «Аполлона-8», а в следующем году — средний класс США. В 1977 году «людьми года» стали американские женщины, в 1982 — компьютер, первая технология в этом списке. Дональд Трамп уже получал номинацию в 2016 году, а в 2006 «Человеком года» стали… Вы, пользователь интернета.