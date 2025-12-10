Стартап ветерана Google заявил о создании AGI — первого в мире общего искусственного интеллекта человеческого уровня

Японская компания Integral AI, основанная бывшим разработчиком ИИ Google Джадом Тарифи, заявила о создании модели ИИ, которая может обучаться «без предварительных наборов данных или вмешательства человека».

По словам разработчиков, эта модель соответствует критериям общего искусственного интеллекта (AGI, или ИИ) — по крайней мере, больше, чем другие. Всегда следует осторожно относиться к заявлениям о «первых в мире» технологических прорывах, и в этом случае компания дает собственное определение AGI. В пресс-релизе говорится, что определяется соответствием трем фундаментальным критериям: автономное изучение навыков, безопасное и надежное владение навыками, а также энергоэффективность.

Автономное изучение навыков определяется как система, которая «должна обучаться совершенно новым навыкам в новых областях без предварительных имеющихся наборов данных или вмешательства человека». Безопасное и надежное освоение означает обучение «без катастрофических рисков или непредсказуемых побочных эффектов». Энергоэффективность относится к общим затратам энергии на обучение системы, которые примерно равны затратам человека на приобретение того же навыка.

Integral AI утверждает, что провела испытания роботов, которые использовали новую модель. Во время этих испытаний роботы осваивали новые навыки без присмотра человека.

«Сегодняшнее заявление — это больше, чем просто техническое достижение; оно знаменует собой следующую главу в истории человеческой цивилизации. Наша миссия сейчас заключается в масштабировании этой модели AGI, которая все еще находится на начальном этапе, до воплощенного суперинтеллекта, который расширяет свободу и коллективную деятельность».

Джад Тарифи является одним из основателей подразделения ИИ Google. Он покинул компанию после 10 лет работы, чтобы основать Integral AI. По его словам, стартап создан в Японии, а не в Кремниевой долине, из-за позиции страны как мирового лидера в области робототехники. Ранее Тарффи говорил, что ИИ исчезнет в современном виде и призвал критически обдумать карьеру в отрасли.

Действительно ли Integral AI создала первую в мире модель AGI, без сомнений, является дискуссионным вопросом. Сейчас есть только пресс-релиз, на который ссылается Interesting Ingeneering. В нем задекларирован «фундаментальный скачок за пределы современных технологий ИИ», а также о воссоздании работы неокортекса человеческого мозга, ответственного за сознательное мышление, восприятие и речь.