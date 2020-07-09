Tinder запускает функцию видеозвонков Face to Face





Сервис Tinder представил новую функцию видеозвонков. Она получила название Face to Face и не предусматривает передачу личных телефонных номеров собеседникам. Сейчас функция находится на этапе тестирования для ограниченного количества участников.

Функция Face to Face имеет ряд отличий от привычных многим видеозвонков. Во-первых, оба участника должны вступить в звонок. После того, как они нажмут на значок видео в правом углу экрана текстового чата, им будет предложено войти в видео звонок с другим человеком. После такого согласия они смогут сделать звонок. Участники также могут отказаться от видео звонка в любое время. Кроме того, перед вызовом участники должны согласиться с требованием, что их общение будет соответствовать требованиям рейтинга PG. Это означает запрет на обнажённый или сексуальный контент, упоминание ненавистнических высказываний, насилия или незаконных действий.

После начала звонка экран мобильного устройства разделяется на две одинаковые области. Так что размер изображения говорящего будет таким же, как и его собеседника. Это было сделано специально, чтобы люди могли убедиться, что они хорошо выглядят в кадре и не показывают случайно ничего лишнего на заднем плане.

После завершения видео вызова каждому участнику предлагается ответить, захотят ли он повторить подобный звонок. Также будет возможность сообщить, если собеседник сделал что-либо неподобающее. Вместе с тем, команда разработчиков говорит, что «не намерена» записывать звонки. Так что, если на кого-то и поступит жалоба, команда, по-видимому, не сможет проверить, действительно ли в видео звонке имел место оскорбительный контент.

В прошлом месяце генеральный директор Tinder говорил, что команда изучала возможность запуска видео звонки до пандемии COVID-19. Однако в условиях пандемии было принято решение ускорить запуск этой функции из-за ограничений по всему миру и невозможности проведения личных встреч.

В других приложениях для знакомств уже есть функции для совершения видеозвонков, включая конкурента Tinder – Bumble. Компания запустила эту функцию в прошлом году и с тех пор, как началась пандемия коронавирусной инфекции, число людей, использующих её, заметно возросло. Теперь и сервис Tinder решил предложить своим пользователям новую функцию. Раньше Tinder в основном ограничивался лишь сферой знакомства людей друг с другом. Но теперь сервис становится местом, куда пользователи смогут пойти на виртуальные свидания, чтобы пообщаться и увидеть собеседника.

Источник: The Verge