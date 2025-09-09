banner
Новости Технологии 09.09.2025 comment views icon

То, что просили: в Gemini теперь можно загружать аудио и "любые" файлы

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Те, що просили: в Gemini тепер можна завантажувати аудіо та "будь-які" файли

В начале августа появились слухи, что Google работает над одной из самых ожидаемых функций для Gemini — поддержкой загрузки аудиофайлов. Теперь эта возможность уже доступна на Android, iOS и в веб-версии приложения.

О нововведениях сообщил Джош Вудворд, вице-президент Google Labs и Gemini. Он подтвердил, что теперь пользователи могут загружать любые файлы в приложение, включая наиболее часто запрашиваемый формат — аудио. Если нажать на иконку «+» и выбрать Upload files в веб-версии или Files на смартфоне, можно добавлять MP3, WAV и другие распространенные форматы.

Согласно обновленной документацией поддержки Google, за один запрос разрешено загружать до 10 файлов. Общая продолжительность аудио ограничена 10 минутами для бесплатных пользователей. Если же оформить подписку Google AI Pro или AI Ultra, лимит возрастает до трех часов. Несмотря на ограничения, даже 10 минут звучат существенно. Ведь, для сравнения, видео в Gemini можно загружать продолжительностью только до 5 минут. Для платных пользователей этот порог увеличивается до часа.

Кроме поддержки аудио, Google объявила еще два важных обновления для своих продуктов на базе Gemini. Во-первых, поиск Google Search в режиме AI Mode получил пять новых языков: хинди, индонезийский, японский, корейский и бразильский португальский. Это стало возможным благодаря интеграции Gemini 2.5 в поисковый сервис. Компания отмечает, что благодаря этому больше пользователей смогут задавать сложные вопросы на родном языке и получать более глубокие результаты.

Во-вторых, ИИ-блокнот NotebookLM, который работает на базе Gemini, получил новые стили отчетов. Он позволяет создавать учебные материалы, краткий обзор, блоги, карточки для запоминания, тесты и другие форматы на более чем 80 языках. NotebookLM анализирует загруженные документы, файлы и другие материалы пользователя и формирует результат в заданном стиле. Теперь можно выбирать структуру, тон и стиль создаваемых отчетов. По словам Google, обновление станет доступно всем пользователям на этой неделе.

Стоит отметить, что возможность работать с аудио в NotebookLM была еще до появления этой функции в основном приложении Gemini. Именно NotebookLM позиционируется как инструмент для исследований и выявления закономерностей в файлах различных форматов.

Последние месяцы Google активно расширяет экосистему функций, связанных с ИИ. В августе Gemini начал автоматически запоминать детали и предпочтения пользователей из предыдущих диалогов. Тогда же бесплатные аккаунты получили доступ к Workspace Vids — инструменту для генерации видео. В сентябре Google Photos перешел на новую версию генератора видео Veo 3 и позволил бесплатным пользователям создавать короткие 4-секундные видео из своих фотографий.

Источник: androidauthority, theverge

Популярные новости

arrow left
arrow right
Google Chrome для Android будет читать вслух ленту новостей Discover
ChatGPT возвращает выбор моделей, но не все так просто
Гейб Ньюэлл из Valve: «Люди, которые не умеют программировать, но используют ИИ, станут эффективнее программистов»
Письма, созданные или значительно переработанные ИИ, кажутся неискренними и непрофессиональными, — исследование
Google Nano Banana меняет ИИ-генерацию изображений: сочетание элементов без искажения и многошаговое редактирование
В ленту Google Discover добавляют ИИ-обзоры — еще меньше трафика для новостных сайтов
"Защитите детей, или будете отвечать": 44 генпрокурора США обратились к OpenAI и другим ИИ-компаниям
OpenAI идет в кино: созданный ИИ анимационный фильм Critterz представят в Каннах
Последствия развития ИИ: цены на электроэнергию в США выросли до 36%, в зависимости от штата
Tesla запускает Robotaxi в Сан-Франциско — настоящую автономность снова не завезли
Ты был мне "другом", а стал "офисным клерком": пользователи в отчаянии от GPT-5
Google Pixel 10 принудительно замедляет зарядку после 200 циклов, и это нельзя выключить
Уязвимый вайб-кодинг: почти половина кода, написанного ИИ, потенциально опасна
Новый тест отличает текст ИИ с точностью 96% и 1% погрешности, — Мичиганский университет
Google запускает новые сервисы в Украине: тариф AI Ultra, создание видео Flow и «оживление» фото
Google «засветил» всю линейку Pixel 10
Медицинская помощь без врача: NASA и Google тестируют ИИ-ассистента для дальних космических миссий
Pixel Tablet Pen — стилус Google, которого не было, но который уже можно купить
Пятничный чат ITC: Windows 25H2 наконец-то без «мусора», Gemini контролирует ваш смартфон и универсал-дальнобойщик от BYD
Ресторан получил разъяренных клиентов из-за ИИ Google и несуществующих специальных предложений
Обновление «сломало» Chrome на Windows и macOS — браузер зависает или не запускается
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить