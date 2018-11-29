«Точно не Snapdragon 8150»: Новая топовая SoC Qualcomm получит другое имя

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Как известно, в период с 4 по 6 декабря будет проходить мероприятие Snapdragon Technology Summit, на котором ожидается анонс преемницы однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 845. Изначально эту SoC, которая выступит основной большинства флагманских смартфонов 2019 года, называли Snapdragon 855, но последнее время во всех утечках и синтетических бенчмарках она проходила под названием Snapdragon 8150. И именно названием Snapdragon 8150 воспринималось, как уже подтвержденный факт. Однако новые данные указывают на то, что Snapdragon 8150 – это внутреннее название, а ее коммерческое имя будет другим.

Каким точно будет имя топовой SoC Qualcomm нового поколения, источник такой информацией не располагает, но заверяет, что точно не Snapdragon 8150.

В данном случае уместно будет вспомнить, что текущая схема обозначений 200/400/600/700/800 в свое время сменила цифро-буквенное наименование S1/S2/S3/S4.

Возвращаясь к Snapdragon 8150, предполагается, что производитель захочет подчеркнуть в названии чипа встроенную поддержку сотовых сетей нового поколения 5G. В данном случае Snapdraon 855 кажется вполне подходящим названием, не требующей коренным образом менять подход к наименованию продукции. Тем не менее, учитывая, что сотовый модем Qualcomm предыдущего поколения назывался X24, а для нового компания выбрала имя X50, вполне можно ожидать SoC Snapdragon 5000.

Недавние слухи указывали на то, что новая флагманская SoC Snapdragon будет построена по нестандартной трехкластерной схеме с одним высокопроизводительным ядром, но теперь и в этом нет никакой уверенности.

Да, параллельно с Snapdragon 8150 инженеры Qualcomm разрабатывают еще одну платформу под кодовым номером sm8180 для мобильных ПК Always Connected PC с ОС Windows 10. И угадайте как она будет называться, а точнее какое имя она точно не получит? Правильно, Snapdragon 8180.

Предполагается, что новые ноутбуки мы тоже увидим на грядущем саммите Snapdragon Technology Summit. Ну хоть ждать долго не придется.

Источник: PCMag