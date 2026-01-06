Топ-2025 марок авто в Украине: BYD выросла на 400% и обошла Toyota

Украинский рынок новых легковых автомобилей в 2025 году заметно ожил. Продажи выросли быстрее всего с начала полномасштабной войны. Вместе с тем, предпочтения украинцев сместились в сторону китайской продукции, что привело к смене многолетнего лидера рынка. Об этом сообщает Укравтопром.

По итогам 2025 года украинцы купили 81,3 тысячи новых легковых авто. Это на 17% больше, чем в 2024 году. Такой результат стал самым высоким за последние четыре года. Укравтопром отмечает, что рынок новых авто показал лучшую годовую динамику, начиная с 2022 года. Автопарк страны активно обновлялся в течение всего года.

BYD — новый лидер рынка

Главным событием 2025 года стала смена многолетнего лидера. Первое место впервые заняла китайская марка BYD, сместив японский бренд Toyota.

За год в Украине продали 10352 автомобиля BYD. Это в пять раз больше, чем годом ранее. Рост составил существенные +401%. Такой результат стал настоящей сенсацией для рынка. Еще в 2024 году BYD не входила в число безоговорочных фаворитов. В 2025-м бренд резко вырвался вперед и обошел традиционных лидеров.

Вторую позицию заняла Toyota. За год украинцы купили 10181 авто этой марки. Это на 5% меньше, чем в 2024 году. Несмотря на спад, разница с лидером минимальная.

Третье место занял немецкий Volkswagen. Продажи бренда выросли на 51% и составили 7380 автомобилей.

Отдельно стоит отметить еще один китайский бренд — Zeekr. Его продажи выросли на 264% и достигли 2984 авто. Это позволило компании закрепиться и десятке самых популярных брендов среди украинцев.

Топ-10 марок новых авто в Украине в 2025 году

BYD — 10 352 авто (+401%) Toyota — 10 181 авто (-5%) Volkswagen — 7 380 авто (+51%) Renault — 6 281 авто (-14%) Skoda — 6 153 авто (+22%) BMW — 3 757 авто (-22%) Hyundai — 3 633 авто (+39%) Zeekr — 2 984 авто (+264%) Audi — 2 864 авто (+42%) Honda — 2 655 авто (+31%)

За по итогам 2024 года BYD и Zeekr не входили в Топ-10 самых популярных марок новых авто в Украине.

Хоть в общем рейтинге брендов уверенно вырываются вперед китайские производители, звание самой популярной модели среди украинцев осталось за хорошо знакомым и проверенным кроссовером. Первое место без шансов для конкурентов занял Renault Duster — главный хит и безусловный фаворит года.

Топ-3 моделей новых авто в Украине в 2025 году

Renault Duster Toyota RAV-4 Volkswagen ID.Unyx

2025 год показал несколько тенденций. Несмотря на войну, украинский авторынок постепенно восстанавливается. При этом структура спроса меняется. Китайские бренды больше не экзотика. Они уже формируют новых лидеров рынка.