Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

Исследователи из Counterpoint опубликовали перечень 5 самых популярных моделей в 8 странах, являющихся крупнейшими рынками для индустрии смартфонов: США, Китай, Индия, Германия, Великобритания, Франция, Южная Корея и Япония.

Чаще встречаются Apple (в Японии и Британии смартфоны компании полностью заполняют топ-5) и Samsung. Если исключить Китай и Индию, то можно было бы ограничиться только двумя производителями смартфонов. А вот в двух крупнейших по населению странах мира набор существенно разнообразнее.

США

Китай

Индия

Германия

Великобритания

Франция

Южная Корея

Япония