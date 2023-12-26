Новости IT-бизнес 26.12.2023 в 17:23 comment views icon

Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

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Юрій Орос

Автор новин

Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

Исследователи из Counterpoint опубликовали перечень 5 самых популярных моделей в 8 странах, являющихся крупнейшими рынками для индустрии смартфонов: США, Китай, Индия, Германия, Великобритания, Франция, Южная Корея и Япония.

Чаще встречаются Apple (в Японии и Британии смартфоны компании полностью заполняют топ-5) и Samsung. Если исключить Китай и Индию, то можно было бы ограничиться только двумя производителями смартфонов. А вот в двух крупнейших по населению странах мира набор существенно разнообразнее.

США

Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

Китай

Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

Индия

Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

Германия

Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

Великобритания

Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

Франция

Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

Южная Корея

Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

Япония

Топ-5 моделей смартфонов октября 2023 года в 8 странах, — Counterpoint

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