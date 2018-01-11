Торговая площадка Overstock по ошибке принимала к оплате Bitcoin Cash вместо Bitcoin по курсу 1 к 1

Американский онлайн-ретейлер Overstock.com в результате сбоя платёжной системы стал взаимозаменяемо принимать к оплате криптовалюты Bitcoin и Bitcoin Cash. Иными словами, для сервиса обработки платежей эти валюты были совершенно одинаковы, хотя их фактическая стоимость отличается в 5-6 раз.

По данным CoinMarketCap, на момент подготовки материала стоимость Bitcoin составляет $13606, а Bitcoin Cash – $2519. Таким образом, те покупатели, которые выбрали в качестве валюты оплаты Bitcoin Cash, смогли существенно сэкономить на покупке, а некоторые – даже заработать. Например, независимый журналист ресурса KrebsOnSecurity Брайан Кребс продемонстрировал такую возможность следующим образом. Он выбрал для покупки на сайте Overstock товар стоимостью $78,27. При этом он получил инструкцию заплатить 0,00475574 в Bitcoin на соответствующий адрес. Фактически от отправил 0,00475574 в Bitcoin Cash. Учитывая стоимость криптовалюты на момент покупки, фактически ему покупка обошлась в $12,02 вместо указанных $78,27. После этого Брайан Кребс запросил возврат средств, и ему сайт Overstock вернул Bitcoin на сумму $77,80. Таким образом недобросовестные покупатели могли за короткий промежуток времени получить немалую сумму криптовалюты Bitcoin от Overstock.

Позже администрация Overstock признала факт проблемы в работе платёжного сервиса. Первоначально после её обнаружения была заблокирована возможность использования криптовалют для оплаты покупок. Позже совместно с партнёром по интеграции криптовалют были проведены работы по устранению сбоя, после чего этот способ оплаты снова был активирован.

Сам интегратор Coinbase заявил, что проблема была «вызвана неправильным использованием торговым партнером возвращаемых значений в нашем API интеграции торговых сетей». При этом отмечается, что никакой другой клиент Coinbase не столкнулся с такой проблемой.

Источник: The Verge