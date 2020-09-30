Трансляция презентации Google — ждем Pixel 5 и Pixel 4a 5G, новый Chromecast на базе Google TV и умную колонку Nest Audio [завершена]





Сегодня вечером Google проводит традиционную осеннюю презентацию, посвященную анонсу новых Pixel и других новых устройство. Как и все презентации коронавирусной эпохи, мероприятие Launch Night In будет проходить в формате онлайн-трансляции. Шоу стартует в 21:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени (окно трансляции на YouTube ниже).

Центральное место в сегодняшней презентации отведено новым смартфонам Pixel — Pixel 5 и Pixel 4a 5G. О них мы уже все знаем благодаря утечкам и откровений от официального анонса никаких не ждем.

Вместе со смартфонами Pixel 5 и Pixel 4a 5G компания Google сегодня также анонсирует новый медиаадаптер Chromecast на базе Google TV (бывшая Android TV), который уже вовсю продается в американской рознице, а также новую колонку Nest Audio, которая станет чем-то средним между Nest Mini и Google Home Max. Кроме того, недавно мы узнали, что Google готовит более доступный Wifi роутер за $99.