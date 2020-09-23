В конце месяца Google может выпустить более доступный Wifi роутер за $99





В прошлом году компания Google представила Mesh-систему Nest Wifi с интеграцией Google Assistant. Такое решение фактически включает два устройства: роутер и точки доступа для создания ячеистой сети.

При этом последний имел тот же динамик, что и Nest Mini, превращая его в точку управления Assistant. Но добавление функций умной колонки увеличивало стоимость Nest Wifi. Стартовая цена комплекта с одной точкой доступа составляла $169, а версии с тремя точками доступа – $349. Теперь в Google решили устранить этот недостаток, и компания работает над новой версией Nest Wifi, которая станет более доступным устройством.

В последних версиях приложений Google Wifi и Google Home найдено упоминание продукта Breeze, который, вероятно, является Wi-Fi роутером, поскольку Google называла свои предыдущие такие устройства Whirlwind, Gale и Vento. Другие упоминания Breeze в приложениях указывают на то, что устройство является Wi-Fi роутером, а не просто точкой доступа. Розничные торговые сети Walmart и Home Depot также на короткое время разместили упоминание Google Breeze Wireless Adapter по цене $99.

Предполагается, что Google может повторно использовать аппаратные компоненты оригинального устройства Google Wifi, чтобы обеспечить низкую стоимость грядущего продукта. Пока нет сведений о том, сможет ли Breeze выполнять роль точки доступа. Если утечка информации о цене подтвердится, то новое устройство Google сможет лучше конкурировать с Wi-Fi оборудованием от других производителей. Пока нет сведений о том, когда можно ожидать выхода на рынок нового Wifi роутер от Google. Можно предположить, что презентация устройства состоится в рамках мероприятия, запланированного на конец этого месяца.

Источник: neowin