Pixel 5 и Pixel 4a 5G полностью рассекречены — сходства и отличия новых смартфонов Google





Google номинально анонсировала смартфоны Pixel 4a 5G и Pixel 5 еще в августе вместе со среднебюджетным Pixel 4A за $350, а их полноценная презентация пройдет 30 сентября (в день анонса или несколькими днями позже они поступят продажу). Но, как это часто происходит, особенно со смартфонами Google, утечки убили всю интригу. Известный немецкий ресурс WinFuture, за которым стоит надежный инсайдер Роланд Квандт, обобщил все подробности о Pixel 5 и Pixel 4a 5G, благодаря чему можно сравнить новинка как по дизайну, так и по характеристикам.

После недавнего прекращения продаж Pixel 4 и Pixel 4 XL компания Google осталась без единого флагманского смартфона, и полноценный флагман в линейке Pixel появится еще не скоро. Грядущий Pixel 5 обойдется не только без топовой платформы, но и лишится главной особенности Pixel 4 — функции бесконтактного жестового управления Motion Sense.

Утечки указывают на то, что Pixel 4a 5G и Pixel 5 очень похожи — как внешне, так и по характеристикам. Оба они построены на SoC Qualcomm Snapdragon 765G и оснащены плоским экраном с отверстием под фронтальную камеру в левой верхнем углу, как и Pixel 4a. Качественных изображений Pixel 5 сзади пока нет, но можно с большой уверенностью предполагать такой же дизайн с квадратным блоком основной камеры, как у Pixel 4a 5G. В то же время Pixel 5 выполнен в алюминиевом корпусе и защищен в соответствии с описанием степени IP68, а Pixel 4a 5G получил корпус из поликарбоната и не имеет никакой защиты от пыли и влаги. Есть еще несколько различий в характеристиках между Pixel 4a 5G и Pixel 5 — для большего удобства и наглядности отличий собрали их характеристики в таблице.

Технические характеристики новых смартфонов Google Pixel Модель Pixel 5 Pixel 4a 5G Операционная система Android 11 Экран 6,0 дюйма, OLED, 2340×1080 пикселей, 432 ppi, 90 Гц, Always on, HDR, Corning Gorilla Glas 6, 6,2 дюйма, OLED, 2340×1080 пикселей, 413 ppi, 60 Гц, Always on, HDR, Corning Gorilla Glass 3 Память 8 ГБ ОЗУ LPDDR4 + 128 ГБ флэш-памяти 6 ГБ ОЗУ LPDDR4 + 128 ГБ флэш-памяти Процессор 7-нм SoC Snapdragon 765G (8-ядерный CPU (1×2,4 ГГц Kryo 475 Prime + 1×2,2 ГГц Kryo 475 Gold + 6×1,8 ГГц Kryo 475 Silver), Adreno 620 (625 МГц) и модем 5G (Загрузка: до 3,7 ГБит/с; Отдача: до 1,6 Гбит/с)). Основная камера сдвоена (главный модуль 12,2 Мп, 1,4 мкм, ƒ/1,7, 77°, двухфазный автофокус Dual-Pixel, оптическая и электронная стабилизация изображения + сверхширокоугольный 16 Мп, ƒ/2,2, 1,0 мкм, 107 °

запись видео 1080p 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 240 FPS; 4K 30 FPS, 60 FPS Фронтальная камера 8 Мп, 1,12 мкм, ƒ/2,0, 83°

запись 1080p при 30 FPS Датчики Датчик приближения/внешней освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр, сканер отпечатков пальцев, барометр, спектральный датчик и датчик мерцания Связь 2G, 3G, 4G, 5G, USB Type-C (Gen 3.1), Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 + LE, A2DP, NFC, Google Cast SIM Nano-SIM, e-SIM Навигация GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou Аудио Стереодинамики, три микрофона, USB-C, шумоподавление Стереодинамики, два микрофона, разъем 3,5 мм, USB-C, шумоподавление Корпус 100% переработанный алюминий, IP68 Поликарбонат Аккумуляторная батарея 4000 мА·ч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной зарядки, а также обратной беспроводной зарядки 3800 мА·ч, поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт Размеры 144,7×70,4×8,0 мм 153,9 x 74,0 x 8,2 mm Масса 151 г 168 г Цена 629 евро 499 евро

Источник: Winfuture (2) и The Verge