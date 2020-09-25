Новый Chromecast представят только 30 сентября, но в сети уже появился полноценный обзор новинки

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Пользователь Reddit под u/fuzztub07 купил пока еще не представленный официально медиаадаптер Chromecast with Google TV в местном магазине Walmart. Он выложил серию живых фотографий новинки, комплектации и руководства пользователя, а также записал небольшое видео, чтобы показать работу пользовательского интерфейса Google TV (да, слухи оказались верны, Android TV становится Google TV).

Новая утечка подтверждает все, что мы уже успели узнать о новом Chromecast, а также позволяет более детально познакомиться с устройством.

На форуме Reddit пользователь опубликовал множество фотографий медиаадаптера с разных ракурсов — вместе с пультом ДУ и несколькими страницами руководства пользователя. Они раскрывают особенности и возможности устройства Chromecast with Google TV. Среди опубликованных фото также есть снимки комплекта поставки устройства. Само устройство получает питание через кабель USB-C, а пульт работает от двух батареек AAA.

Комплектация Chromecast with Google TV

Медиаадаптер в корпусе овальной формы.

Адаптер питания и кабель USB-C/

Кабель HDMI.

Пульт дистанционного управления (на нем есть отдельные кнопки запуска YouTube и Netflix, кнопка вызова голосового ассистента, а также боковые клавиши для регулировки громкости).

Руководство пользователя.

Пользователь также записал небольшой ролик с навигацией по интерфейсу Android TV. Среди приложений на экране можно увидеть Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney Plus, YouTube TV, Sling, Hulu, Peacock, HBO Max и Spotify.

Наконец, пользователь ответил на множество разных вопросов о новом Chromecast. Тезисно приводим основные положения.

Официальный анонс Chromecast with Google TV ожидается на презентации 30 сентября вместе с Pixel 5 и Pixel 4a 5G, все подробности о которых тоже уже известны.

Судя по тому, что Walmart уже располагает некими запасами Chromecast with Google TV, продажи должны начаться незамедлительно.

Источник: The Verge и пользователь u/fuzztub07 на Reddit