Новый Chromecast представят только 30 сентября, но в сети уже появился полноценный обзор новинки
Пользователь Reddit под u/fuzztub07 купил пока еще не представленный официально медиаадаптер Chromecast with Google TV в местном магазине Walmart. Он выложил серию живых фотографий новинки, комплектации и руководства пользователя, а также записал небольшое видео, чтобы показать работу пользовательского интерфейса Google TV (да, слухи оказались верны, Android TV становится Google TV).
Новая утечка подтверждает все, что мы уже успели узнать о новом Chromecast, а также позволяет более детально познакомиться с устройством.
На форуме Reddit пользователь опубликовал множество фотографий медиаадаптера с разных ракурсов — вместе с пультом ДУ и несколькими страницами руководства пользователя. Они раскрывают особенности и возможности устройства Chromecast with Google TV. Среди опубликованных фото также есть снимки комплекта поставки устройства. Само устройство получает питание через кабель USB-C, а пульт работает от двух батареек AAA.
Комплектация Chromecast with Google TV
- Медиаадаптер в корпусе овальной формы.
- Адаптер питания и кабель USB-C/
- Кабель HDMI.
- Пульт дистанционного управления (на нем есть отдельные кнопки запуска YouTube и Netflix, кнопка вызова голосового ассистента, а также боковые клавиши для регулировки громкости).
- Руководство пользователя.
Пользователь также записал небольшой ролик с навигацией по интерфейсу Android TV. Среди приложений на экране можно увидеть Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney Plus, YouTube TV, Sling, Hulu, Peacock, HBO Max и Spotify.
Scrolling through the chromecast UI for those that were interested from r/googlehome
Наконец, пользователь ответил на множество разных вопросов о новом Chromecast. Тезисно приводим основные положения.
- Walmart продал устройство за $49.98, что подтверждает предыдущие данные о цене $50.
- Разъема Ethernet нет.
- Поддержка 4K / HDR есть.
- Возможность загружать APK-файлы приложений из неофициальных источников тоже есть.
- Несмотря на форму колесика, кнопки навигации пульта ДУ, нажимаются только в четырех направлениях.
- Интерфейс называется Google TV, но fuzztub07 сообщает, что он основан на Android 10, хотя буквально на днях было анонсировано обновление Android 11.
- Есть поддержка нескольких профилей с возможностью быстрого переключения между ними.
- Можно без проблем подключить Bluetooth-наушники.
- На главном экране отображается многообразие контента для просмотра, включая контент из не установленных приложений. После выбора контента система предлагает установить соответствующее приложение.
- Сообщается, что HDMI-донгл поддерживает HDMI-CEC, что позволяет ему управлять телевизором, к которому он подключен. Встроенных ИК-передатчиков для управления другими устройствами нет.
Официальный анонс Chromecast with Google TV ожидается на презентации 30 сентября вместе с Pixel 5 и Pixel 4a 5G, все подробности о которых тоже уже известны.
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Судя по тому, что Walmart уже располагает некими запасами Chromecast with Google TV, продажи должны начаться незамедлительно.
Источник: The Verge и пользователь u/fuzztub07 на Reddit