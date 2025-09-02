Трехэкранный ноутбук MAX16 с Intel Core i7-1260P стоит от $700

В Китае создали новый ноутбук, который предлагает необычный подход к расширению рабочего пространства на экране. Идея многодисплейных решений для ноутбуков не нова: ASUS выпускала серию Duo с дополнительным экраном под основным, а Lenovo экспериментировала с роликовыми OLED-панелями и поворотными дисплеями в вертикальной ориентации. Другие бренды, такие как Acemagic и GPD, интегрировали дополнительные дисплеи прямо в корпус своих устройств. Теперь еще один производитель пошел дальше — создал ноутбук с тремя встроенными экранами.

Эта модель получила название MAX16 Triple Screen Laptop. Основной дисплей имеет диагональ 16 дюймов, а по бокам к нему крепятся два 10,5-дюймовых экрана, раскладывающихся наружу. С первого взгляда конструкция напоминает съемные двухэкранные панели для ноутбуков, но здесь боковые экраны интегрированы в корпус на шарнирах. В закрытом состоянии они складываются внутрь и закрывают центральный дисплей. В открытом положении пользователь получает общую площадь экрана, которая ощущается как примерно 29,5 дюймов по диагонали, хотя с заметными рамками между панелями.

Характеристики MAX16 Triple Screen Laptop

Ноутбук основан на процессорах Intel Core 12-го поколения (Alder Lake P-серия) и использует память DDR4-3200. На выбор пользователей доступны процессоры Core i7-1260P и Core i7-1270P. Конфигурация может включать до 64 ГБ оперативной памяти и один твердотельный накопитель PCIe 4.0. Система имеет аккумулятор емкостью 77 Вт-ч, 1-мегапиксельную веб-камеру, сканер отпечатков пальцев, стерео динамики и клавиатуру с подсветкой.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

На корпусе предусмотрены один порт USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и USB-PD, три порта USB-A, видеовыход HDMI, сетевой разъем Ethernet и комбинированный аудиовыход 3,5 мм. В характеристиках также указана поддержка внешних видеокарт. Однако отсутствие Thunderbolt, USB4 или OCuLink вызывает сомнения, насколько реально такая совместимость в работе. Габариты устройства в сложенном состоянии составляют 374×261×28 мм, а вес — 2,6 кг.

Базовая конфигурация MAX16 Triple Screen Laptop с Core i7-1260P стартует от $700, а версия с Core i7-1270P стоит уже ближе к $1200.

Источник: videocardz