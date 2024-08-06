«Джон Уик 4» получит прямой сиквел-сериал «Under the High Table» — с Киану Ривзом в роли продюсера

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Проектом «Under the High Table», который продолжит события фильма «Джон Уик 4», будет руководить Роберт Левин («Черные паруса», «Старик»), он также напишет сценарий.

По данным Deadline, Киану Ривз продолжит работу над проектом в качестве продюсера — как и режиссер всех четырех фильмов Чад Стахелски.

«Джон Уик оставил мир Высокого стола в неустойчивом положении, и набор новых персонажей будет пытаться сделать себе имя, в то время как некоторые герои франшизы останутся верными старому порядку. Сериал соединит новое и старое, и перенесет вселенную Уика в новую эпоху», — из официального синопсиса

Кроме потенциального телесериала Lionsgate планирует еще два спин-оффа во вселенной Джона Уика: фильм «Балерина» с Аной де Армас, который выйдет в 2025 году, и ленту, которая сосредоточится на персонаже Донни Йена, Кейни Также разрабатывается пятый фильм о Джоне Уике, и «Under the High Table», якобы, не помешает планам новой полнометражной части, говорят источники издания.

В прошлом году на Peacock вышел сериал «Континенталь» — приквел к фильмам о Джоне Уике, действие которого происходит в 1970-х годах и вращается вокруг Уинстона Скотта, персонажа, которого сыграл Иэн МакШейн.

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