Трейлер сериала ужасов «Добро пожаловать в Дерри» — приквела «Оно» с возвращением Пеннивайза / Билла Скарсгарда

Билл Скарсгард возвращается к роли клоуна Пеннивайза в сериале «Добро пожаловать в Дерри» — приквеле к фильмам «Оно» от оригинального режиссера Андреса Мускетти.

Действие сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», вдохновленного романом Стивена Кинга, происходит в 1962 году — за 26 лет до событий первого фильма «Оно», когда клуб неудачников столкнулся с жуткой сущностью клоуна. Сценарий написали сам Мускетти, его сестра Барбара и Джейсон Фукс — трио также взяло на себя роль исполнительных продюсеров.

Андрес срежиссировал четыре из в целом девяти эпизодов. В предыдущих интервью он объяснял, что сериал «будет рассказывать историю в обратном порядке», с учетом трех сезонов:

Кроме Скарсгарда, который недавно пополнил свою коллегию злодеев графом Орлоком из «Носферату», в актерский состав вошли Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.»), Джован Адепо («Стражи»), Крис Чок («Перри Мейсон»), Джеймс Ремар («Оппенгеймер») и др.

Скарсгард раньше намекал, что «Добро пожаловать в Дерри» воспользуется возможностью исследовать новые грани Пеннивайза и сопутствующих историй, в которые фильмы не могли углубиться из-за ограниченного хронометража, и назвал будущий сериал «довольно хардкорным», что, несомненно, взволнует поклонников ужасов.

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет на HBO и Max осенью 2025 года — пока без точных дат.

Get ready to go back to where IT all began… 🎈 #ITWelcometoDerry is coming this fall to HBO Max. pic.twitter.com/SOhXEA6yYe

