Новости Кино 20.05.2025 в 10:36 comment views icon

Трейлер сериала ужасов «Добро пожаловать в Дерри» — приквела «Оно» с возвращением Пеннивайза / Билла Скарсгарда

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Катерина Даньшина

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Трейлер сериала ужасов «Добро пожаловать в Дерри» — приквела «Оно» с возвращением Пеннивайза / Билла Скарсгарда

Билл Скарсгард возвращается к роли клоуна Пеннивайза в сериале «Добро пожаловать в Дерри» — приквеле к фильмам «Оно» от оригинального режиссера Андреса Мускетти.

Действие сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», вдохновленного романом Стивена Кинга, происходит в 1962 году — за 26 лет до событий первого фильма «Оно», когда клуб неудачников столкнулся с жуткой сущностью клоуна. Сценарий написали сам Мускетти, его сестра Барбара и Джейсон Фукс — трио  также взяло на себя роль исполнительных продюсеров.

Андрес срежиссировал четыре из в целом девяти эпизодов. В предыдущих интервью он объяснял, что сериал «будет рассказывать историю в обратном порядке», с учетом трех сезонов:

«Это история, основанная на интерлюдиях книги. Интерлюдии — это, по сути, разделы, отражающие исследования Майка Хэнлона, его фрагменты. В течение 27 лет парень пытается понять, что это такое, что его сделало, кто его сделал, кто его видел и все такое прочее… Поэтому первый сезон — это 1962 год, второй сезон — 1935, а третий сезон — 1908 год».

Кроме Скарсгарда, который недавно пополнил свою коллегию злодеев графом Орлоком из «Носферату», в актерский состав вошли Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.»), Джован Адепо («Стражи»), Крис Чок («Перри Мейсон»), Джеймс Ремар («Оппенгеймер») и др.

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Скарсгард раньше намекал, что «Добро пожаловать в Дерри» воспользуется возможностью исследовать новые грани Пеннивайза и сопутствующих историй, в которые фильмы не могли углубиться из-за ограниченного хронометража, и назвал будущий сериал «довольно хардкорным», что, несомненно, взволнует поклонников ужасов.

Сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри» выйдет на HBO и Max осенью 2025 года — пока без точных дат.

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